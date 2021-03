Das Landeskommando Niedersachsen der Bundeswehr hat einen neuen Chef. Kapitän zur See Berend Burwitz geht in den Ruhestand, seit Mittwoch ist Oberst Dirk Waldau der Kommandeur in Hannover. Die Dienststelle ist die erste Ansprechstelle für zivil-militärische Zusammenarbeit bei Notlagen wie der Corona-Pandemie.