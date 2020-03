Das neu eröffnete Schnellrestaurant Ma’loa an der Marienstraße in Hannover bietet hippe Poké-Bowls, die an Hawaii-Urlaub erinnern sollen. HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner findet, dass es dort neben einer großen Portion Zeitgeist gesunde, frische und gute Imbisskost gibt, die einen Versuch wert ist.