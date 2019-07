Burg/Herrenhausen/Bothfeld

Sie sind von der Stadtverwaltung enttäuscht: In der jüngsten Bezirksratssitzung Herrenhausen-Stöcken kritisierten die Politiker die Schließung der Unterkunft Paul-Dohrmann-Schule und die damit verbundene Umquartierung der Roma-Kinder mitten im Schuljahr. In einer Anfrage wollte die SPD-Fraktion unter anderem wissen, weshalb zugunsten der Kinder mit der Räumung nicht bis zu den Ferien gewartet wurde.

Insgesamt 23 Kinder zählten zu den Bewohnern der Unterkunft Paul-Dohrmann-Schule, die die Grundschule Wendlandstraße besuchten. „Durch die dortige Willkommenskultur hatten sich die Kinder gut eingewöhnt“, heißt es in der Anfrage der SPD. Seit der Umquartierung werden die Schüler der vierten Klasse täglich mit einem Bus von der neuen Unterkunft in Bothfeld nach Herrenhausen gefahren. Andere Kinder wurden in Schulen in der direkten Umgebung der neuen Unterbringungsstelle eingeschult. „Die Roma-Familien haben dort drei Jahre gelebt“, sagt SPD-Politikerin Margit Heidi Stolzenwald. „Die Kinder waren gut integriert – durch die Schließung wurden sie in einzelne Klassen versetzt und konnten viele alte Kontakte nicht halten.“

Die Stadtverwaltung begründet die Umquartierung der Familien durch bauliche Mängel in der ehemaligen Unterkunft. „Diese Art der Unterbringung war als Notmaßnahme erforderlich, weil zeitweise keine anderen Kapazitäten zur Verfügung standen“, lautet die Antwort der Stadtverwaltung. „Gleichzeitig wies das Gebäude erhebliche Baumängel auf.“ Diese Aussage widerspricht sich laut des Fraktionsvorsitzenden der CDU, Wolfgang Neubauer, allerdings mit einem weiteren Abschnitt der Antwort. Demnach ginge während der Unterbringung in der Paul-Dohrmann-Schule keine Gefahr von dem Gebäude aus. „Wenn keine direkte Gefahr bestand, hätte man mit der Verlegung auch warten können“, meint Neubauer.

Wasserrohrbrüche und Schimmelbildung: Für die Stadtverwaltung gab es genügend Gründe für eine zeitnahe Umquartierung. „Auch wenn die Sicherheit nicht direkt gefährdet war, war die Unterbringung insgesamt einfach ungeeignet“, sagt Stephan Kaczmarek. Den Bezirksratspolitikern genügt diese Begründung der Stadtverwaltung nicht – sie verweisen stattdessen auf die negativen Auswirkungen auf die Kinder. „Auch die Schule hat festgestellt, dass die Umquartierung mitten im Schuljahr nicht gut für die Kinder war“, sagt Stolzenwald. „Das Ganze war eine sehr schlechte Planung der Verwaltung.“ Dem schließt sich auch der stellvertretende Bezirksbürgermeister Bernd Janischowsky an. „So kurz vor Ende des Schuljahres hätte die Umquartierung nicht stattfinden müssen“, meint Janischwosky. „Die Kinder hätten einen besseren Abschluss verdient.“

Von Nina Hoffmann