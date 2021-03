Burgdorf

In Burgdorf haben die Vorbereitungen für die Freibadsaison begonnen. Seit dem 15. März sind Mitarbeiter des Hallenfreibads in Zweiergruppen damit beschäftigt, die Außenanlage fit für den Sommer zu machen. „Es gibt noch einiges zu tun“, sagt Betriebsleiter Ralf Beer. Derzeit säubern die Mitarbeiter die Gehwege und reinigen das Edelstahl am Sprungturm.

Laub aus dem Becken entfernen

Besonders aufwendig sei es, die Überlaufrinne am Becken zu putzen, sagt Beer. Eine Aufgabe, die unter anderem Matteo Geisler übernimmt. Der 16-Jährige ist seit dem vergangenen Jahr Auszubildender im Hallenfreibad und hat den Betrieb vor allem ohne Gäste kennengelernt. „Ich freue mich, wenn endlich wieder Leben einkehrt“, sagt Geisler.

Im Kombibecken hat sich an einigen Stellen Laub auf dem Boden gesammelt. Quelle: Maximilian Hett

Bis es soweit ist, haben Beer und seine Mitarbeiter noch einiges vorzubereiten. Zeitintensiv sei die Reinigung des Kombibeckens. Aus Frostschutzgründen bleibe das Wasser über den Winter im Becken, sagt Beer. Das muss nun abgelassen und der Boden anschließend gereinigt werden. „Diese Arbeiten dauern jeweils mehrere Tage“, sagt Beer. Laub, das in das Wasser gefallen ist, könne sich am Boden festsetzen und lasse sich teilweise nur schwer entfernen. Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, füllen Beer und sein Team frisches Wasser ins Becken. Auch das dauere ein paar Tage.

Bleibt es beim geplanten Öffnungstermin?

Am 1. Mai will die Stadt dann die Freibadsaison eröffnen. „Wir sind auf jeden Fall startklar“, sagt Beer. Doch ob Besucher dann tatsächlich ins Bad kommen dürfen, ist wegen der nicht vorhersehbaren Entwicklung in der Corona-Pandemie noch unklar. Im vergangenen Jahr sollte ein Einbahnverkehr für Abstand zwischen den Gästen sorgen. Insgesamt durften sich höchstens 350 Besucher gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten. Beer rechnet damit, dass es in diesem Jahr ein ähnliches Sicherheitskonzept geben wird.

Im Waldbad bei Ramlingen beginnen die Vorbereitungen für die Saison am 10. April. Quelle: Maximilian Hett

Auch den Betreibern des Waldbads Ramlingen ist angesichts der Corona-Pandemie noch nicht klar, wann sie öffnen dürfen. Fest steht: „Wir legen am 10. April mit den Vorbereitungen los“, kündigt Sabine Scheems-Schnellinger, Vorsitzende des Trägervereins, an. Geplant sei unter anderem, das Becken neu zu streichen. Wenn die Farbe getrocknet ist, können die Ehrenamtlichen neues Wasser einlassen. Seit 2014 reinigt ein Naturfiltersystem das Wasser biologisch ohne Chlor. Das kostet Zeit: „Das Wasser muss drei Wochen lang durch den Filter laufen, damit es bio ist“, sagt Scheems-Schnellinger.

Platz für Insekten

Etwas Neues haben sich die Mitglieder des Fördervereins für die Wiese im hinteren Bereich des Geländes ausgedacht. „Dort legen wir eine Blumenwiese an“, sagt Scheems-Schnellinger. Damit wolle man die Natur schützen und Bienen und anderen Insekten einen Platz geben. Die Idee sei entstanden, nachdem es im vergangenen Jahr viele aggressive Wespen gegeben hatte. Wenn es nach dem Förderverein geht, sollen sich Besucher Anfang Juni von dem Ergebnis überzeugen können. Dann wollen die Betreiber des Waldbads öffnen und in die Saison starten.

Von Maximilian Hett