Weferlingsen

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Weferlingsen sind dieses Jahr nicht nur neue Mitglieder zu Feuerwehrleuten ernannt, sondern auch langjährige ausgezeichnet worden. Gioia Aurora Viola legte ihr Gelöbnis zur Feuerwehrfrau ab. Mathis July und Maximilian Oelze wurden jeweils zum Oberfeuerwehrmann ernannt und der stellvertretende Ortsbrandmeister Björn Batschauer zum Hauptlöschmeister.

Sie sind neu dabei oder bekleiden fortan neue Posten (von links) Björn Batschauer, Mathis July, Gioia Aurora Viola und Maximilian Oelze. Quelle: privat

Holger Jacob, Christian July und Karsten Leinemann erhielten Urkunden für langjährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Jacob ist seit 25 Jahren dabei, die anderen beiden seit 40 Jahren. July wurde an diesem Abend gleich doppelt ausgezeichnet: Er bekam aufgrund seiner mehr als 20-jährigen Ausbildertätigkeit in der Stadtfeuerwehr darüber hinaus das Feuerwehr-Ehrenabzeichen am Bande verliehen.

Von Nadine Wolter