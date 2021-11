Burgwedel

Die Stadt Burgwedel und das DRK Region Hannover kooperieren, um den Bürgerinnen und Bürgern im Dezember ein niederschwelliges Impfangebot zu machen. „Wenn wir in dieser Pandemie vorankommen wollen, dann müssen wir deutlich schneller deutlich mehr Menschen impfen“, sagt Rüdiger Nijenhof aus dem Präsidium des DRK Region Hannover. Burgwedel hatte bereits Anfang des Jahres zum Start der Corona-Impfungen auf ein dezentrales Impfzentrum im Stadtgebiet gehofft – damals war das bei mangelndem Impfstoff und klar vorgegebener Impfreihenfolge aber nicht umsetzbar.

Elf Monate später sieht das anders aus. „Wir verstehen uns als Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger und wollen diesen Service bieten“, betont die neue Burgwedeler Bürgermeisterin Ortrud Wendt (CDU). Und so sei in Gesprächen mit dem DRK, das bereits das Corona-Testzentrum vor dem Rathaus betreibt, gemeinsam ein Plan entwickelt worden. „Die Nachfrage nach Corona-Tests steigt wieder deutlich“, sagt Matthias Thäle vom DRK. Immer häufiger komme dabei auch die Frage auf, ob das DRK in Burgwedel auch Impfungen anbiete.

DRK impft im Rathaus – Anmeldungen ab sofort möglich

Bisher musste Thäle verneinen, ab sofort sieht das anders aus. Stadt und DRK setzen im Dezember eine gemeinsame Impfaktion um. Am Sonntag, 5. Dezember, von 10 bis 17 Uhr, und am Sonnabend, 18. Dezember, von 16 bis 19 Uhr, kann sich jeder beim DRK, das mit einem Arzt vor Ort sein wird, im Rathaus an der Fuhrberger Straße in Großburgwedel impfen lassen. Das geschieht im Erdgeschoss des Rathauses – ein Büro dient für die Aufklärungsgespräche, ein weiteres Büro für die Impfung selbst. Und das Sitzungszimmer gegenüber soll als Ruheort für die frisch Geimpften dienen, erläutert Ordnungsamtsleiterin Andrea Stroker.

Das DRK geht davon aus, so an beiden Terminen zusammen insgesamt bis zu 150 Menschen impfen zu können. „Wir bieten die Zweit- und Drittimpfungen an“, sagt Thäle. Zwar sei es ebenso wichtig, jene zu erreichen, die bisher noch gar nicht geimpft worden sind – allerdings dürfe das nur tun, wer auch die Zweitimpfung sechs Wochen später anbieten könne. Das ist in diesem Fall nicht gegeben.

Zweit- oder Drittimpfungen mit Biontech

Wer eine Zweitimpfung oder die Booster-Impfung als dritten Corona-Piks im Rathaus in Großburgwedel erhalten möchte, kann sich ab sofort online auf book.drk-hannover.de einen Termin holen. Mit der Anmeldung gibt es per E-Mail auch alle Unterlagen, die ausgefüllt zum Impftermin mitgebracht werden müssen. Wer diese vergisst, kann sie aber auch noch am Impftag vor Ort ausfüllen. Zudem sollte jeder seinen Impfpass und Personalausweis mitbringen – und etwa 30 Minuten Zeit. Das DRK hält an beiden Tagen den Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer vor. Das Impfangebot richtet sich nicht nur an Burgwedelerinnen und Burgwedeler. Jeder könne sich anmelden, teilen Stadt und DRK mit.

Um das Angebot möglichst niederschwellig zu gestalten, können sich Menschen, die sonst keine Möglichkeit hätten, zum Rathaus zu gelangen, unter Telefon (05139) 8973312 melden – „wir organisieren dann einen Fahrservice“, sagt Stroker. Wer Probleme habe, sich online für die Impfung anzumelden, könne ebenfalls die Nummer wählen und sich so Hilfe holen.

Regelmäßiges Impfangebot ab Januar möglich

Sollten die beiden Impftage im Rathaus gut angenommen werden, wollen DRK und Stadt den Bürgerinnen und Bürgern die Impfungen ab Januar regelmäßig anbieten. Und auch fernab der beiden Termine treibt die Stadt die Drittimpfungen in Burgwedel voran. „Wir haben eine Kooperation mit einem Arzt, der Anfang Dezember alle Feuerwehrleute aus Burgwedel impfen wird“, erläutert Stroker. Gerade laufe die Abfrage in den Feuerwehren. Bereits im Frühjahr hatte die Stadt im Amtshof alle Erzieherinnen und Erzieher dezentral impfen lassen.

Von Carina Bahl