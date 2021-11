Großburgwedel

Die Evangelische Jugend der St.-Petri-Gemeinde feiern in diesem Jahr einen Jugendgottesdienst unter dem Motto „Schritte auf dem Weg zum Frieden“ am Freitag, 26. November, um 17 Uhr in der St. Petri Kirche anlässlich der Friedenswoche. Mit dabei ist auch die Band „Sound Factory“. Wer sich nicht eine der 110 Eintrittskarten sichern kann, der kann die Veranstaltung live auf Youtube auf dem Channel „EvJu Burgwedel“ verfolgen.

Jugendliche und Interessierte können sich ab Montag, 15. November, auf stpetriburgwedel.church-events.de oder per E-Mail an seidlitz@st-petri-burgwedel.de anmelden.

Nach dem Gottesdienst soll es warme Getränke geben

Während des Gottesdienstes müssen die Jugendliche Abstand halten und eine Maske tragen. Angesichts der derzeitigen Situation hätten sie sich in diesem Jahr für ein einmaliges Event entschieden, sagt Diakonin Elke Seidlitz. Die „Frühgebete“ mit Kerzenlicht, voller Kirche und anschließendem Frühstück soll es dann 2022 wieder geben. Dafür will das Team im Anschluss so denn möglich ein Beisammensein auf dem Labyrinth mit warmen Getränken und Essen anbieten.

Von Alina Stillahn