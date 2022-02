Großburgwedel

Die Volkshochschule (VHS) Hannover-Land hat ihr neues Kursangebot vorgestellt. Dabei bietet sie auch in Burgwedel eine Mischung aus Präsenz- und Onlinekursen an. Mit dabei sind Klassiker, aber auch neue Kurse.

Neu in Burgwedel ist der Kurs „Zeitgeist – Philosophischer Gesprächskreis für Frauen“ ab dem 17. März. Das Format mit Dozentin Susanne Benze soll die Salonkultur des frühen 20. Jahrhunderts wieder aufleben lassen. Dabei werden die Themen Heimat, Mut, Erinnerung und Einsamkeit behandelt. Der erste Termin ist kostenlos.

Sütterlin für Anfänger startet wieder

Neben Russisch (ab dem 15. Februar) und Englisch (ab dem 23. Februar) gibt es im Bereich Sprachen auch wieder einen Sütterlin-Anfängerkurs in Burgwedel. Ab dem 22. Februar nähern sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem sechswöchigen Kurs jeweils von 18 bis 19.30 Uhr den deutschen Schreibschriften des 18., 19. und frühen 20. Jahrhunderts an.

Im Bereich Freizeit und Kultur bietet die VHS in Burgwedel neben einem Malkurs unter dem Motto „Ich gebe mir kreativen Raum“ (ab 21. April) auch einen Kurs zum Malen von Mallorca-Landschaften für den 22. März an.

Computerkurs für Ältere

Bei einem Onlinevortrag am 8. März unter dem Motto „Digital Balance – Smarter Alltag im Gleichgewicht“ geht es darum, auch mal der Versuchung von Smartphone und Tablet zu widerstehen. Im Bereich Digitales Lernen wird in Burgwedel vor Ort zusätzlich ein Computer-Einsteigerkurs für Ältere für den 20. April angeboten.

Im Fachbereich Gesundheit bietet die VHS online einen Kurs am 1. März mit dem Titel „Zucker adé“ an. Dort sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam versteckte Zuckerfallen aufspüren. Nicht fehlen werden leckere Rezepte.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

VHS-Magazin erscheint zweimal im Jahr

Das komplette Kursprogramm finden Interessierte weiterhin tagesaktuell unter www.vhs-hannover-land.de. Dazu gibt es Kursübersichten im Zeitungsformat für jede Kommune, diese werden gemeinsam mit dem Magazin ausgelegt. Das hat die VHS bereits in zweiter Auflage veröffentlicht und beinhaltet einen Einblick hinter die Kulissen, Fachartikel sowie Interviews mit Dozentinnen und Dozenten. Es erscheint zweimal jährlich, im Januar/Februar und im September.

Die Geschäftsstelle Burgwedel, Auf dem Amtshof 8, hat montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Am Freitag öffnet sie von 9 bis 12 Uhr.

Von Alina Stillahn