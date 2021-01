Hannover

Üstra-Vorstandschef Volkhardt Klöppner soll seinen Platz an der Spitze des Verkehrsunternehmens bereits zum 30. April räumen. Ab dem 1. Mai wird er dann freigestellt. Ein entsprechender Beschluss soll in der Aufsichtsratssitzung der Üstra am morgigen Freitag gefasst werden. Demnach soll Klöppner bis Ende dieses Jahres sein Gehalt weiterbekommen. Laut Üstra-Geschäftsbericht erhielt Klöppner im Jahr 2019 ein Gesamtgehalt in Höhe von 360.000 Euro. Für den Rest der Vertragslaufzeit bis zum Dezember 2022 wird dem freigestellten Vorstandsboss eine Abfindung gezahlt.

Keine lobenden Worte bei der Hauptversammlung ?

Damit muss der Vorstandschef seinen Posten schneller räumen als bisher gedacht. Zunächst war darüber spekuliert worden, ob Klöppner bis zum Sommer an der Spitze des Unternehmens bleibt, um ihn dann bei der Hauptversammlung in seinem Beisein zu entlasten und mit lobenden Worten zu verabschieden.

Aus dem Umfeld des Aufsichtsrats ist zu hören, Klöppner habe zwar der Üstra nach unruhigen Zeiten mit den beiden ehemaligen Vorständen André Neiß und Wilhelm Lindenberg aus der Führungskrise geholfen, aber der alte Schulfreund von Verkehrsdezernent und Üstra-Aufsichtsratschef Ulf-Birger Franz gilt offenbar in der Regionsverwaltung nicht als der Mann, der das Unternehmen im Zusammenspiel mit Regiobus in die Zukunft führen soll.

„Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan“

„Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan“, sagt ein Kenner der Vorgänge bei dem Verkehrsunternehmen. Es heißt, der ehemalige Manager des Parfümerieunternehmens Douglas habe in den bisherigen drei Jahren bei der Üstra zu wenig Impulse gesetzt.

Noch nicht endgültig geklärt ist, wer Klöppner an der Spitze des Verkehrsunternehmens nachfolgt. Offenbar gilt als wahrscheinlichste Variante eine gemeinsame Dreierspitze sowohl für die Üstra als auch für das andere regionseigene Verkehrsunternehmen Regiobus. Die beiden Betriebe sollen dann von Elke van Zadel, Denise Hain und Regina Oelfke geführt werden. Dadurch soll die Zusammenarbeit der zwei Verkehrsunternehmen vorangetrieben werden. Eigentlich wünscht man sich in der Regionsverwaltung eine Fusion der beiden Verkehrsbetriebe, das ist aber aus rechtlichen und finanziellen Gründen problematisch.

Verzahnung durch gemeinsame Chefinnen

Oelfke und van Zadel sind derzeit Geschäftsführerinnen bei Regiobus, zudem ist van Zadel in Personalunion auch im Vorstand bei der Üstra und dort für Technik, IT und Infrastruktur zuständig. Hain ist im Üstra-Vorstand für Personal und Betrieb verantwortlich. Bei einer Verzahnung der beiden Vorstände könnte Oelfke dann in den Üstra-Vorstand rücken, gleichzeitig aber Geschäftsführerin bei Regiobus bleiben. Hain würde dann neben ihren Aufgaben bei der Üstra zusätzlich auch in der Regiobus-Geschäftsführung den Personalbereich übernehmen.

Von Mathias Klein