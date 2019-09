Zollfahnder haben am Vormittag eine Großbaustelle am Pferdeturm kontrolliert. Auf dem betroffenen Gelände soll die neue Firmenzentrale von Conti entstehen. Die Beamten haben in 40 Fällen den Verdacht, dass der gesetzliche Mindestlohn nicht eingehalten wurde. Zudem besteht in sieben weiter Fällen der Verdacht, dass Arbeiter illegal beschäftigt waren.