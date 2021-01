Hannover

Ein Busfahrer hat am Donnerstagnachmittag in Hannover der Polizei dabei geholfen, einen mutmaßlichen Handtaschendieb zu stellen. Der 40-Jährige beobachtete am Nachmittag im Stadtteil Groß-Buchholz, wie ein 22-Jähriger an der Haltestelle Karl-Wiechert-Allee die Handtasche einer Seniorin an sich nahm und damit flüchtete. Er nahm die Verfolgung auf und unterstützte die Polizei später bei der Festnahme des Tatverdächtigen.

Der 40 Jahre alte Busfahrer war um kurz nach 13 Uhr auf den 22-Jährigen aufmerksam geworden. Er beobachtete, wie sich der junge Mann einer 73-jährigen Frau näherte, die an der Haltestelle auf einer Bank saß. Nachdem der junge Mann die Frau um eine Zigarette gebeten hatte, schnappte er sich ihre Handtasche, die auf der Bank lag und rannte damit in Richtung Annabad.

Der Busfahrer zögerte nicht lange und nahm zu Fuß die Verfolgung des Täters auf. Als ein Streifenwagen der Polizei eintraf, bewies der Zeuge weiter Zivilcourage und suchte gemeinsam mit den Beamten in der näheren Umgebung nach dem Flüchtigen. Die Polizei konnte den Handtaschendieb schließlich an der Ecke Lüchower Straße/Wolfsburger Damm festnehmen. Anschließend entdeckten die Einsatzkräfte auch die gestohlene Handtasche der 73-Jährigen, die der Tatverdächtige auf seiner Flucht weggeworfen hatte.

Von Tobias Morchner