Bothfeld

Bereits im Februar 2019 stellen die CDU-Fraktion und gemeinsam mit der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen einen Antrag an die Verwaltung, damit die Stadt die Verkehrssicherheit an der Busstation Riethorst überprüft. Dabei ging es um den dortigen Zebrastreifen und die Sichteinschränkungen beim Halten der Busse der Linie 135. Die Verwaltung und die Üstra haben sich die Situation vor Ort angeschaut und wollen beide Haltestellen barrierefrei ausbauen sowie durch eine Versetzung der Haltestellen die Situation vor Ort sicherer gestalten. Ein dazugehöriger Antrag wurde durch den Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide in seiner jüngsten Sitzung einstimmig verabschiedet.

Stadt gleicht Parkplätze aus

2019 verabschiedete das Gremium den Prüfantrag einstimmig, da sich Bushaltestelle und Zebrastreifen sich so nah beieinander befinden, dass Gelenkbusse beim Halten teilweise auf dem Zebrastreifen stehen. Für passierende Fahrzeuge sei zudem allgemein bei haltenden Bussen die Sicht erheblich beeinträchtigt.

Daher plant die Verwaltung die Haltestelle in Fahrtrichtung Stöcken um rund 45 Meter in den Laher Kirchweg südlich der Einmündung Riethorst zu versetzen und barrierefrei auszubauen. Zudem wird das Anliegerparken auf der Fahrbahn im Laher Kirchweg angepasst: An der Westseite wird gegenüber der Haltestelle ein absolutes Halteverbot ausgeschildert. So bleibt bei einem haltendem Bus entgegenkommender Kfz-Verkehr möglich. Die entfallenden Parkmöglichkeiten plant die Stadt vollständig an der Ostseite des Laher Kirchweg, zwischen Podbielskistraße und Haltestelle, auszugleichen. Auch ein bestehender Behindertenstellplatz Am Laher Kirchweg wird in räumliche Nähe verlegt. „Der Laufweg zur Wohnung des Betroffenen verändert sich nicht“, heißt es im Antrag.

Neue Fahrradbügel

Die Haltestelle in Fahrtrichtung Paracelsusweg wird um rund 50 Meter in die Straße Riethorst östlich der Einmündung Laher Kirchweg versetzt und barrierefrei gebaut. Der bestehende Radweg bleibt erhalten, vor Ort werden Fahrradbügel aufgestellt. Auch hier müssen vier Parkplätze weichen, als alternative Fläche soll an den ehemaligen Haltestellenstandorten geparkt werden können. „Eine Motorradparkfläche wird nahräumig verlegt“, erklärt die Stadt weiter. Unverändert erhalten bleiben soll der bestehende Zebrastreifen.

Die Stadt Hannover plant einen Baubeginn für die erste Jahreshälfte 2022, rund sechs Wochen sollen die Arbeiten andauern. „In dieser Zeit ist mit Beeinträchtigungen für alle Verkehrsteilnehmenden zu rechnen. Auf das Einrichten von Ersatzhaltestellen kann während der Bauarbeiten verzichtet werden“, heißt es seitens der Stadt.

Von Laura Ebeling