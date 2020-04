Hannover

Die im vergangenen Jahr begonnenen Arbeiten an der Stadtbahnstrecke für die Linie 1 auf der Vahrenwalder Straße gehen weiter. Weil im Zeitraum von Freitag, 17. April, 21 Uhr, bis zum Betriebsschluss am Sonntag, 19. April, auf 500 Metern Streckenlänge Gleise ausgetauscht werden, können die Stadtbahnen der Linie 1 den Abschnitt zwischen der Station Kabelkamp und dem Endpunkt in Langenhagen nicht befahren. Als Ersatz setzt die Üstra einen Pendelbusverkehr ein.

Umsteigehaltestelle zwischen Bussen und Bahnen ist der Kabelkamp. Weil diese Station aber nicht über einen Hochbahnsteig verfügt, sollten mobilitätseingeschränkte Fahrgäste bereits an der Station Büttnerstraße wechseln. Dort warten die Busse auf der Vahrenwalder Straße hinter der Einmündung Großer Kolonnenweg.

Anzeige

Abgeschlossen ist der Gleisaustausch damit noch nicht. Eine weitere Sperrpause steht am langen Wochenende zwischen dem Maifeiertag und dem 3. Mai an.

Weitere HAZ+ Artikel

Von Bernd Haase