Hannover

Regiobus-Geschäftsführerin und Üstra-Vorständin Elke van Zadel wird offenbar die neue starke Frau an der Spitze der beiden Verkehrsunternehmen. Derzeit spreche vieles dafür, dass van Zadel bei der Üstra den Posten der Vorstandschefin übernehme, wenn der bisherige Vorstandsvorsitzende Volkhardt Klöppner das Unternehmen verlässt, heißt es aus dem Umfeld des Aufsichtsrats.

Verzahnung soll die Kosten senken

Wie berichtet, ist geplant, dass van Zadel gemeinsam Üstra-Personal- und Betriebsvorständin Denise Hain und Regiobus-Geschäftsführerin Regina Oelfke beide Verkehrsunternehmen der Region jeweils als Trio führen. Van Zadel ist bereits in beiden Unternehmensleitungen vertreten. Durch die Verzahnung der beiden Unternehmen erwartet die Region Synergieeffekte und Kostensenkungen.

Der Aufsichtsrat der Üstra hat am Freitag einem Aufhebungsvertrag mit Vorstandschef Volkhardt Klöppner zugestimmt. Demnach erklärt Klöppner zum 31. Mai seinen Rücktritt, sein Vertrag läuft eigentlich noch bis zum Dezember kommenden Jahres. Über die Konditionen des Vertrages wurde Stillschweigen vereinbart. Nach Informationen der HAZ erhält Klöppner in diesem Jahr weiterhin sein Gehalt, für das kommende Jahr wurde eine Abfindung ausgehandelt. Laut Üstra-Geschäftsbericht erhielt Klöppner im Jahr 2019 ein Gesamtgehalt in Höhe von 360.000 Euro.

Scharfe Kritik vom Bund der Steuerzahler

In der Pressemitteilung der Üstra heißt es, nachdem „vermutete Unregelmäßigkeiten bei Vergabeverfahren der Üstra öffentlich diskutiert wurden, wurde mit Dr. Volkhardt Klöppner bewusst ein Manager mit Erfahrung in verschiedenen Branchen geholt, um wieder Ruhe in das Unternehmen zu bringen und die internen Strukturen und Prozesse weiterzuentwickeln.“ Diesen Auftrag sehe der Aufsichtsrat und auch Klöppner jetzt als erledigt an. Der Aufsichtsrat danke ihm „daher ausdrücklich für die geleistete gute Arbeit“.

Kritik an der Abberufung des Üstra-Chefs nach rund 3,5 Jahren Amtszeit kommt vom Bund der Steuerzahler. „Zusätzlich zu den ohnehin beträchtlichen Defizitabdeckungen aus öffentlichen Kassen kommen jetzt Lasten wegen einer falschen Personalpolitik auf Vorstandsebene“, meinte der Verbandsvorsitzende Bernhard Zentgraf. Die Region müsse die politische Verantwortung, die dafür unter anderem der Aufsichtsratsvorsitzende Ulf-Birger Franz trage, gründlich aufarbeiten, forderte er.

Von Mathias Klein