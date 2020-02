Busse und Bahnen in Hannover: Diese Fragen haben GVH-Kunden zu den neuen Tarifen und Zonen

Gewinner der Tarifreform sind vor allem Fahrgäste im Umland. Eine Monatskarte im Abonnement für eine Umlandzone ( Tarifzone B oder C) kostet künftig 35 Euro statt bisher 53,60 Euro. Wer in beiden Umlandzonen unterwegs ist, zahlt vom 1. Januar an 50 Euro statt bisher 58,70 Euro. Dritte Gruppe mit – wenn auch nur leichter – Ersparnis sind diejenigen, die in der Stadt Hannover unterwegs sind und bisher beide dortigen Zonen befuhren. Weil dort eine Zone wegfällt, kostet für sie die Abo-Monatskarte 57,80 Euro statt 58,70 Euro.

Draufzahlen müssen Fahrgäste, die zwischen der bisherigen Umlandzone und der bisherigen äußeren City-Zone gependelt sind – die Monatskarte im Abonnement kostet für sie mit der Tarifreform 77,40 Euro statt 58,70 Euro. Wer aus der Regionszone in die äußere Cityzone fährt, zahlt monatlich 94,80 Euro statt 77,40 Euro. Fahrgäste, die bislang ausschließlich die innere Cityzone Hannovers nutzen, sind durch die Tarifreform mit 57,80 Euro statt mit 53,60 Euro dabei.

Von den allgemeinen Preissteigerungen sind nur die Einzelfahrscheine betroffen, die um 2,1 Prozent teurer werden. Dies ist allerdings ein Durchschnittswert. Kurzstreckentarif und Kinderkarten bleiben im Preis stabil.