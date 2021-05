Hannover

Die SPD will nach der Kommunalwahl im September ein 365-Euro-Ticket für Busse und Bahnen in der Region Hannover einführen. „Die Fahrt mit Bus und Bahn muss billiger sein, als die Fahrt mit dem Auto“, sagte der SPD-Kandidat für den Posten des Regionspräsidenten, Steffen Krach, am Donnerstag in Hannover. Seine Partei wolle niemandem das Autofahren verbieten. Das 365-Euro-Ticket soll jedoch ein Anreiz für Autofahrer sein, auf Bus und Bahn umzusteigen.

Region lehnt die Flatrate ab

Krach schätzt die jährlichen Kosten für das Ticket auf 70 bis 90 Millionen Euro pro Jahr. Er rechnet fest damit, dass es für solche und ähnliche Projekte nach der Bundestagswahl finanzielle Unterstützung aus dem Bundesverkehrsministerium geben werde. Krach will die Region Hannover zur verkehrspolitischen Modellregion für ganz Deutschland machen. Denn viele Familien könnten sich die Monatstickets der Üstra kaum leisten. Bei den Kosten verwies Krach auf die Jugendnetzkarte, für die sich der derzeitige hannoversche SPD-Vorsitzende Adis Ahmetovic eingesetzt hatte. Auch dort habe es zunächst geheißen, die Karte sei zu teuer, mittlerweile sei das Ticket aber ein Erfolgsprojekt.

Das Mehrheitsbündnis von SPD, Grünen und FDP im Rat der Landeshauptstadt Hannover hatte sich für das 365-Euro-Ticket ausgesprochen. Allerdings ist die Region Hannover für den Nahverkehr in der Landeshauptstadt und im Umland zuständig, hier würden also die Kosten auflaufen. Und in der Regionsversammlung mit ihrer großen Koalition aus SPD und CDU gibt es keine Mehrheit für die Flatrate. Aus Sicht von Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz (SPD) sind die Kosten zu hoch und es ließen sich nur wenige Neukunden gewinnen.

„Mehr Park-and-ride-Plätze sind nötig“

Zusätzlich sei aber auch der Bau von weiteren Radstationen an Haltestellen im Umland nötig. Außerdem fordert die SPD den Bau von 5000 Park-and-Ride-Plätzen an S-Bahn-Haltestelle in Umlandkommunen. „Es gibt im Umland weniger Park-and-Ride-Plätze als Parkplätze in der Innenstadt von Hannover“, sagte Krach.

Die SPD will sich zudem für ein Gesamtverkehrskonzept einsetzen. Dazu gehören auch mehr Tempo-30-Zonen auf Nebenstraßen und von der Fahrbahn getrennte Radwege. Aber auch die Fußgänger will die SPD nicht aus den Augen verlieren. „Die Menschen werden immer älter“, sagt die hannoversche Co-Parteichefin Ulrike Strauch. Nötig sei deshalb auch ein Angebot für ältere für den abendlichen Weg von einer Bus- oder Bahn-Haltestelle bis vor die Haustür. Denn auch Seniorinnen und Senioren wollten das kulturelle Angebot in Hannover nutzen, das finde aber fast ausschließlich in den Abendstunden statt. Außerdem seien die Grünphasen für Fußgänger an vielen Ampeln zu kurz.

Von Mathias Klein