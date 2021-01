Hannover

Busse und Bahnen im Großraum Verkehr Hannover (GVH) werden während des corona-bedingten Teil-Lockdowns nach den üblichen Fahrplänen unterwegs sein. „Wir wollen vermeiden, dass es in den Fahrzeugen zu eng wird“, sagt Geschäftsführer Ulf-Birger Franz, gleichzeitig Verkehrsdezernent der für den Nahverkehr zuständigen Region Hannover.

Derzeit gilt noch der Ferienfahrplan, von Montag an kommt der Schülerverkehr hinzu. Weiterhin ausgesetzt bleibt allerdings der Nachtsternverkehr an Wochenendtagen.

Fahrgastaufkommen sinkt um die Hälfte

Im Frühjahr hatte der GVH als Folge des wegen der Pandemie-Auswirkungen drastisch gesunkenen Fahrgastaufkommens sein Angebot ausgedünnt und dafür einiges an Kritik einstecken müssen. Seinerzeit war es im Schnitt um 75 Prozent gesunken, an manchen Tagen sogar um 90 Prozent. Dies ist aktuell nicht der Fall. „Wir liegen schätzungsweise bei 50 Prozent“, sagt Franz. Ein Grund dafür dürfte sein, dass witterungsbedingt weniger Menschen das Fahrrad nutzen. Zu normalen Zeiten sind im Tagesdurchschnitt im Raum Hannover knapp 600.000 Reisende in Stadtbahnen, Bussen, S-Bahnen oder Regionalzügen unterwegs.

Trotz der besseren Werte wird sich der Rückgang bei den Fahrgastzahlen finanziell auswirken und dazu führen, dass die Region für höhere Defizite bei den Unternehmen einstehen muss. „Wir hoffen allerdings auf Ausgleichzahlungen von Bund und Land“, erklärt Franz. Die waren schon für 2020 gewährt worden; allein die Üstra erhält 30 Millionen Euro.

Von Bernd Haase