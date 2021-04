Busse und Bahnen sind voller als im ersten Teil-Lockdown

Zwei Regeln des neuen Bundesinfektionsschutzgesetzes betreffen den Nahverkehr. Zum einen müssen Fahrgäste in Fahrzeugen und an den Haltestellen eine FFP-2-Maske tragen; die sogenannte OP-Maske reicht nicht mehr. Zum anderen ist eine „Höchstbesetzung der jeweiligen Verkehrsmittel mit der Hälfte der regulär zulässigen Fahrgastzahlen anzustreben“, wie die an diesem Punkt etwas schwammige Formulierung lautet. „Im Durchschnitt schaffen wir das locker, können es aber in Einzelfällen weder garantieren noch kontrollieren“, sagt Üstra-Sprecher Udo Iwannek.

Üstra liegt bei der Hälfte der üblichen Fahrgastzahlen

Seit Beginn des zweiten Teil-Lockdowns im November sind in den Bussen und Bahnen von Üstra und Regiobus mehr Menschen unterwegs als noch im vergangenen Frühjahr. In den Wochen nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie verzeichnete die Üstra nur 30 Prozent des üblichen Fahrgastaufkommens, derzeit liegt die Marke laut Iwannek bei 50 Prozent. Bei der Regiobus ist der Effekt noch etwas höher. Vor einem Jahr betrug der Wert laut Sprecher Tolga Otkun 30 Prozent, jetzt sind es 65 Prozent. In Vor-Corona-Zeiten beförderte die Üstra an einem durchschnittlichen Werktag rund 770.000 Fahrgäste, die Regiobus 105.000.

„Anfängliche Scheu hat nachgelassen“

„Warum aktuell wieder mehr Menschen mit unseren Bussen und Bahnen unterwegs sind, wissen wir nicht genau“, sagt Iwannek. Zu vermuten seien gewisse Gewöhnungseffekte: „Die anfängliche Scheu vor dem Nahverkehr hat nachgelassen.“ Dazu dürfte auch die im vergangenen Sommer eingeführte Maskenpflicht beigetragen haben, die nach Angaben beider Verkehrsunternehmen auch zu fast 100 Prozent eingehalten wird.

Hinzu kommt, dass weniger Männer und Frauen im Home-Office arbeiten, als sich die Politik das wünscht. Auch das Wetter könnte eine Rolle spielen, weil in den Wintermonaten Regionsbewohner nicht so häufig mit dem Fahrrad unterwegs sind. Die Regiobus, bei der der Schülerverkehr einen höheren Anteil hat als bei Üstra, hat auf davon betroffenen Strecken mehr Busse eingesetzt, um die Lage zu entzerren.

Land und Bund lindern finanzielle Folgen

Trotzdem sind die Einbrüche immer noch immens. „Wir hatten 2019 mit 28,1 Millionen Fahrgästen ein Rekordjahr. 2020 waren es dann nur noch 16,8 Millionen“, sagt Regiobus-Sprecher Otkun. Bei der Üstra, die ihre endgültigen Zahlen Ende der Woche vorlegt, ist die Lage ähnlich. Die aufgelaufenen Defizite liegen im zweistelligen Millionenbereich, werden aber zum Teil durch Hilfszahlungen von Bund und Land abgepuffert.

