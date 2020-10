Stolz hat der Großraumverkehr Hannover (GVH) am Dienstag seine neue App präsentiert. Und das Eigenlob ist in weiten Teilen berechtigt: Im Gegensatz zu bisher ist die App bedienerfreundlicher, sie sieht einfach besser aus – und mehr Arten von Tickets lassen sich nun ganz bequem bargeldlos in der App kaufen.