Hannover

Das junge Pärchen steigt am Hauptbahnhof in die Stadtbahn, Schutzmasken tragen die beiden nicht. Sie ernten missbilligende Blick. Schuldbewusst ziehen sie ihre T-Shirts bis über die Nasenspitzen. Ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma Protec – groß, breitschultrig, sanfte Augen – spricht das Pärchen an. „Das ist kein ausreichender Schutz“, sagt er freundlich mahnend. Die junge Frau beteuert, dass sie an der nächsten Station ohnehin aussteigen wollten. Der Protec-Mann nickt. Der Zug hält, beide verlassen den Wagen, die T-Shirts bleiben hochgezogen. „Müssen wir auf den Bahnsteigen auch Masken tragen?“, fragt die junge Frau. „Eigentlich schon“, sagt der Protec-Mitarbeiter.

„Die meisten Fahrgäste tragen eine Maske“: Protec-Mitarbeiter laufen Streife in Stadtbahnen. Quelle: Schaarschmidt

100 Mitarbeiter kontrollieren Maskenpflicht

Nicht nur in Hannovers Stadtbahnen und Bussen gilt eine Maskenpflicht, sondern in allen „Einrichtungen des Nahverkehrs“, wie es in der Verordnung des Landes Niedersachsen heißt, also auch auf den Bahnsteigen. Damit soll das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus in einem Massentransportmittel so gering wie möglich gehalten werden. Es ist Aufgabe des Verkehrsunternehmens Üstra, die Maskenpflicht durchzusetzen. Dafür stehen insgesamt rund 100 Kontrolleure zur Verfügung, zum einen Üstra-Mitarbeiter, zum anderen Beschäftigte der Sicherheitsfirma Protec, einer Üstra-Tochter.

Etliche Fahrgäste beklagen seit Tagen in Leserbriefen an die HAZ, dass Mitreisende die Mund-Nasen-Bedeckung nachlässig oder gar nicht tragen. Der Eindruck entsteht, dass in den öffentlichen Verkehrsmitteln Masken-Anarchie herrscht. Stimmt das wirklich?

„Die meisten Fahrgäste tragen eine Maske“

Die HAZ hat zwei Protec-Mitarbeiter bei ihrer Streife begleitet. Beide wollen ihre wahren Namen aus guten Gründen nicht in der Zeitung lesen. Nennen wir sie Mark und Felix. In ihren dunkelblauen Uniformen sehen sie respekteinflößend aus. Mark ist deutlich über 1,90 Meter groß, Felix von kompakter Statur, Tätowierungen schlängeln sich über seinen Hals. „Die meisten Fahrgäste tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung“, sagt er. Und wenn jemand keine Maske dabeihat, sei das meist keine böse Absicht.

Die Protec-Leute fordern Fahrgäste freundlich auf, eine Mund-Nase-Bedeckung aufzusetzen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Neun Stunden dauert eine Schicht. Die Hälfte der Zeit verbringen die beiden Protec-Mitarbeiter damit, durch Züge zu patrouillieren. Die andere Hälfte schauen sie sich auf Bahnsteigen in der City um. Ständiger Begleiter sind Lautsprecherdurchsagen, die Fahrgäste auf die Maskenpflicht hinweisen. „Das hören wir gar nicht mehr, ein Hintergrundrauschen“, sagt Mark.

Maske unter der Nasenspitze – ein Klassiker

Im nächsten Wagen räkelt sich ein Jugendlicher auf den Sitzen, er hat die Maske unter die Nasenspitze gezogen. „Ein Klassiker“, sagt Felix und spricht den Jungen an. Ohne Murren zieht der Jugendliche das Stoffstück hoch. Die Protec-Männer setzen ihren Gang durch den schwankenden Wagen fort. Der Junge zieht die Maske wieder runter, ebenfalls ein Klassiker. „Wir können nicht ständig in einem einzigen Wagen die Fahrgäste beobachten“, sagt Felix achselzuckend.

Wollte die Üstra alle Stadtbahnen lückenlos überwachen, bräuchte sie etwa 900 Kontrolleure. Das sei nicht machbar, betont das kommunale Unternehmen. So setzt man auf Lautsprecherdurchsagen, stichprobenartige Kontrollen und nicht zuletzt auf die Einsicht der Fahrgäste. „Eigentlich haben wir unsere Fahrgäste ganz gut erzogen“, meint Üstra-Sprecher Udo Iwannek.

Auch in den U-Bahnstationen schauen die Protec-Mitarbeiter nach den Rechten. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das sehen auch die Protec-Leute so. Harte Widerstände gegen das Maskentragen hätten sie bisher noch nicht erlebt, sagen sie. „Aber wir mussten den einen oder anderen schon auffordern, an der nächsten Station auszusteigen“, erzählt Felix. Das ist immer dann nötig, wenn Menschen weder Maske noch Tuch dabeihaben und es im Wagen so voll ist, dass kein Mindestabstand von 1,50 Meter gewahrt bleiben kann. „Wir haben einen Ermessensspielraum“, sagt Mark. Handgreiflich mussten sie selbst bei hartnäckigen Maskenmuffeln noch nicht werden. „Die haben sich freiwillig von uns aus dem Wagen begleiten lassen“, sagt der hünenhafte Mark.

„Prediger“ fordert Fahrgäste auf, Masken abzusetzen

Lebhaft erinnern sie sich an den „Prediger von der Werderstraße“. „Den Spitznamen hat er sich selbst gegeben“, erzählt Mark. Der Mann sei laut schreiend über den Bahnsteig gelaufen und habe die Wartenden aufgefordert, ihre Masken abzunehmen – als Akt der Freiheit. „Wir konnten ihn überzeugen, das zu lassen“, sagt Felix. Bemerkenswert sei, ergänzt sein Kollege, dass solche „Störer“ auf Bitten der Protec-Leute dennoch den Corona-Abstand einhielten.

Manchmal komme es vor, erzählen die Protec-Mitarbeiter, dass Fahrgäste aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen. „Das sind Menschen mit Atembeschwerden. Manche von ihnen haben ein Attest dabei“, erklärt Felix. Sollte eine Bescheinigung fehlen, bitte man den Fahrgast, so lange wie möglich eine Bedeckung aufzusetzen. „Wenn die Sicherheitsabstände im Zug eingehalten werden können, ist das nicht nötig“, sagt der Protec-Mann.

Mit Augenmaß vorgehen – das ist die Devise der Kontrolleure. Die Üstra möchte ihre Fahrgäste nicht vergraulen, muss aber auf die Einhaltung der Corona-Regeln achten, ein schwieriger Balanceakt. Noch immer hat die Zahl der Bus- und Stadtbahnnutzer längst nicht das Niveau der Vor-Corona-Zeit erreicht. „Wir haben 40 Prozent weniger Fahrgäste als üblich“, sagt Üstra-Sprecher Iwannek.

Von Andreas Schinkel