CDU: Alt-Kanzler Schröder soll seine Ämter bei russischen Staatskonzernen niederlegen - ansonsten verliert er seine Ehrenbürgerschaft

Hannover

Russland überzieht die Ukraine mit Krieg, und Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) vertritt die Interessen russischer Staatskonzerne. Die CDU im Rat will das nicht hinnehmen und fordert am Donnerstag in der Sitzung des Gremiums, dass der Rat Schröder auffordere, seine Ämter und Mandate bei den russischen Konzernen niederzulegen – ansonsten solle ihm die Ehrenbürgerschaft der Stadt Hannover aberkannt werden.

Lesen Sie auch Hannover: Belit Onay und der Rat verurteilen Krieg in der Ukraine

Bei der SPD, aber auch bei FDP, Linken und Die Partei/Volt hat der CDU-Antrag, der mit einer Resolution gegen den Krieg in der Ukraine verknüpft ist, für Unmut gesorgt. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) zeigt sich kritisch gegenüber Schröder: „Wer in den vergangenen Jahren die autoritäre Entwicklung in Russland und Wladimir Putins Bereitschaft zur Gewalt klein geredet und relativiert hat, sollte spätestens heute eines Besseren belehrt sein.“

CDU: Konsequenzen auch für Herrn Schröder nötig

Für die CDU ist die Sache klar. „Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Krieg nach Europa zurückgebracht, das muss Konsequenzen haben, auch für Herrn Schröder“, findet CDU-Fraktionschef Felix Semper. Er müsse von seinen Ämtern in den russischen Konzernen Abstand nehmen. Im Übrigen seien die Aussagen Schröders zur Ukraine-Krise in den vergangenen Tagen „unerträglich“ gewesen. Schröder hatte unter anderem gefordert, „das Säbelrasseln in der Ukraine einzustellen“. „Finden Sie, dass jemand Ehrenbürger dieser Stadt sein sollte, der sich Freund von Wladimir Putin nennt?“, fragt Semper.

Schröder rudert zurück

Am Donnerstag hat Schröder andere Töne angeschlagen. Im Online-Netzwerk Linkedin schreibt der Altkanzler: „Der Krieg und das damit verbundene Leid für die Menschen in der Ukraine muss schnellstmöglich beendet werden. Das ist die Verantwortung der russischen Regierung.“ Dennoch plädiert Schröder dafür, die Verbindungen zwischen Europa und Russland nicht komplett abreißen zulassen.

Enge Freunde: Gerhard Schröder und Wladimir Putin. Quelle: ALEXEI DRUZHININ

SPD: CDU verfolgt parteitaktisches Kalkül

Die SPD im Rat wirft der CDU vor, eine Resolution gegen den Krieg mit parteitaktischem Kalkül zu verbinden. „Sie versuchen, den früheren Bundeskanzler Schröder mit diesem Bruch des Völkerrechts zu verquicken“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Das sei unredlich und abwegig. Kelich fordert die CDU auf, ihren Antrag wieder zurückzunehmen – zumindest den Teil, der mit Schröder zu tun hat. Zugleich räumt Kelich ein, dass die Äußerungen Schröders in der vergangenen Zeit durchaus kritikwürdig gewesen seien.

Grüne können sich mit Resolution anfreunden

Die Fraktion Die Partei/Volt hat ebenfalls den Verdacht, dass es der CDU eher darum gehe, der SPD und Schröder eins auszuwischen. Ähnlich auch die FDP, die nur der Resolution zustimmt. Gleiches gilt für die Grünen, die zugleich Schröder auffordern, sich noch klarer zu distanzieren. Bei den Linken ist es umgekehrt: Sie können sich mit der Forderung an Schröder anfreunden, nicht aber mit einer Solidaritätserklärung mit dem ukrainischen Staat.

Am Ende stimmte der Rat mit überwältigender Mehrheit der Resolution gegen den Krieg und für die Solidarität mit der Ukraine zu, nicht aber den Forderungen an Schröder, seine Ämter bei den russischen Konzernen niederzulegen.

Schröder ist Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der Nord Stream AG, die mehrheitlich Gazprom gehört, und Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosneft. Der russische Staatskonzern Gazprom hatte vor kurzem mitgeteilt, dass Schröder als Kandidat für den Aufsichtsrat nominiert wurde. Bisher hat der Altkanzler nicht signalisiert, dass er darauf verzichtet.

Von Andreas Schinkel