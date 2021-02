Hannover

Bereits den zweiten Tag fallen dichte Flocken vom Himmel – und auf vielen hannoverschen Straßen türmt sich der Schnee. Die CDU meint, dass die Straßen nicht ordentlich geräumt werden. „Das kommunale Unternehmen Aha hat die Lage nicht im Griff“, kritisiert Hannovers CDU-Chef Maximilian Oppelt. Der Winterdienst sei mangelhaft. Daher müsse jetzt die Stadt Hannover Druck auf das regionale Unternehmen ausüben.

„Wenn es darauf ankommt, versagt der Service“

Es könne nicht sein, sagt der CDU-Chef, dass Aha an der Gebührenschraube drehe und die Straßenreinigung verteuere, aber wenn es jetzt darauf ankomme, versage der Service. Damit spielt Oppelt auf den umstrittenen Anstieg der Straßenreinigungsgebühr an, gegen den der Immobilieneigentümerverband Haus und Grund Musterklagen anstrengen will.

Anzeige

„Letztlich hätte sich Aha auf den Wintereinbruch vorbereiten können“, meint Oppelt. Schließlich habe es Tage zuvor entsprechende Warnhinweise der Wetterdienste gegeben.

Von Andreas Schinkel