Hannover

Das Kohlekraftwerk Mehrum bei Peine ist bereits stillgelegt, das Kraftwerk in Stöcken soll in vier Jahren folgen. Die Region Hannover verabschiedet sich von der Kohleenergie, doch jetzt ändern sich die Bedingungen. Der Ukraine-Krieg sowie die möglichen Engpässe bei den Gaslieferungen aus Russland wecken bei der hannoverschen CDU Zweifel, ob das Kohlekraftwerk Stöcken nicht ein bis drei Jahre länger am Netz bleiben sollte. „Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die Preise stabil zu halten, sollten wir darüber diskutieren, ob wir das Kraftwerk nicht länger als geplant in Betrieb halten“, sagt Hannovers CDU-Chef Maximilian Oppelt.

Kraftwerk Stöcken soll „möglichst“ 2026 vom Netz

Ursprünglich sollte das Kraftwerk in Stöcken erst 2030 vom Netz gehen. Dagegen hatte die Initiative „hannover erneuerbar“ protestiert und begonnen, Unterschriften für ein Bürgerbegehren zu sammeln mit dem Ziel, Hannoveranerinnen und Hannoveraner direkt über die Zukunft Stöckens abstimmen zu lassen. Der Druck wuchs, und am Ende einigten sich die Stadt Hannover und Kraftwerksbetreiber Enercity darauf, das Werk „möglichst“ im Jahr 2026 komplett abzuschalten. Bereits in zwei Jahren soll der erste Block des Meilers still gelegt werden. Um den Energieausfall zu kompensieren, will Enercity mehrere Biomasseheizkraftwerke bauen.

„Angriffskrieg ist Zäsur für Energieversorgung“

Die CDU stellt den Zeitplan angesichts der Krise in Europa infrage. „Der Angriffskrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist eine Zäsur für die Energieversorgung“, sagt CDU-Chef Oppelt. Man könne in Hannover nicht so tun, als wäre man von dieser neuen Realität abgekoppelt. „Wir dürfen nicht blauäugig sein“, sagt er. Eine längere Laufzeit des Kohlemeilers in Stöcken bedeute aber nicht, den Ausbau erneuerbarer Energien auf die lange Bank zu schieben, im Gegenteil. „Wir müssen in dem Bereich schneller werden“, findet Oppelt.

„Nicht blauäugig sein“: Maximilian Oppelt, CDU-Parteichef in Hannover, plädiert für eine längere Laufzeit des Kraftwerks Stöcken. Quelle: CDU

Kohlekraftwerk Mehrum wird im Sommer für neun Wochen hochgefahren

Das Kraftwerk Mehrum im Kreis Peine ist seit dem 8. Dezember 2021 abgeschaltet. Der Meiler wird aber im Sommer noch einmal für etwa neun Wochen hochgefahren und liefert wieder Strom. Grund dafür ist der Bau einer neuen Schaltanlage in der Nähe des Kraftwerks. Der Netzbetreiber Tennet klemmt im Sommer die Kabel um und nimmt die neue Verteilerbuchse in Betrieb. Für Hannover gibt es in dieser Zeit dann nur noch eine Versorgungsleitung. Damit keine Engpässe auftreten, muss Mehrum noch einmal liefern. „Ob angesichts der Lage in der Ukraine und in Russland das Kraftwerk länger in Betrieb bleibt, wissen wir nicht“, sagt Helmut Süß, Sprecher des Kraftwerks. Geplant sei das bisher nicht. „Die Anlage ist immerhin 42 Jahre alt“, sagt Süß. Eigentlich soll das Werk abgerissen werden.

Wird wieder hochgefahren: Das Kohlekraftwerk Mehrum ist eigentlich vom Netz, soll aber im Sommer noch einmal für einige Wochen Strom liefern. Quelle: Julian Stratenschulte

Habeck: Versorgungssicherheit wichtiger als Klimaschutz

Auch auf Bundesebene werden längere Laufzeiten für Kohlekraftwerke ins Gespräch gebracht – vom grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck. „Kurzfristig kann es sein, dass wir vorsichtshalber, um vorbereitet zu sein für das Schlimmste, Kohlekraftwerke in der Reserve halten müssen, vielleicht sogar laufen lassen müssen“, sagte Habeck kürzlich im „Deutschlandfunk“. Da müsse der Pragmatismus jede politische Festlegung schlagen, die Versorgungssicherheit müsse gewährleistet sein, sagte der Grünen-Politiker. Im Zweifel sei diese Sicherheit wichtiger als Klimaschutz.

Von Andreas Schinkel