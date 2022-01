CDU: Stadt Hannover muss Sportvereinen und Kulturschaffenden weiterhin helfen

Hannover

Die Stadt Hannover will Gastronomen auch in diesem Jahr entlasten, doch die Corona-Hilfen für Sportvereine und Kulturschaffende setzt sie nicht fort. Das sei ein Unding, findet die CDU-Ratsfraktion und erwartet ein Umdenken. „Ich kann nicht nachvollziehen, warum Kulturschaffende und Sportvereine durch die verschärften Corona-Regelungen weniger betroffen sein sollen“, sagt CDU-Kulturpolitiker Jens Enders.

CDU: Alle haben die gleichen Probleme

Kernproblem sei doch für alle, dass immer weniger Menschen Restaurants besuchen, gemeinsam Sport treiben und sich kulturelle Darbietungen ansehen, weil die Zutrittsbedingungen so streng sind. Es gilt überall die 2G-plus-Regel, nur Geimpfte und Genesene mit einem zusätzlichen negativen Testergebnis haben Zugang. „Sportvereinen brechen die Mitglieder weg, Kultureinrichtungen und Restaurants die Gäste“, sagt Enders. Hier dürfe man nicht Branchen gegeneinander ausspielen, sondern müsse sie gleichermaßen unterstützen.

Auch die Fraktion „Die Partei/Volt“ kritisiert, dass Sport und Kultur bei den Corona-Hilfen leer ausgehen sollen. „Wir müssen lokal unterstützen, wenn wir auch nach der Pandemie eine lebenswerte Stadt mit Sport und Kultur vorfinden wollen”, sagt Volt-Ratsfrau Joana Zahl.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Finanzausschuss am Mittwoch wird die Stadt ihre Pläne zur Fortsetzung der Corona-Hilfen vorlegen. So sollen Gastronomen noch bis Ende Mai von der Gebühr für Außenterrassen befreit werden. Für Sportvereine sei 2G plus weniger ein finanzielles, denn ein organisatorisches Problem gewesen, meint die Stadt. Inzwischen habe sich das Prozedere „eingespielt“. Auch im Kulturbereich schätzt die Stadt eine weitere kurzfristige Förderung als „ungeeignet“ ein.

Von Andreas Schinkel