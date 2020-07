Hannover

Den Anwohnern der Limmerstraße steht ein heißes Wochenende bevor – wieder einmal. Etliche Menschen treffen sich zum Schlendern, Trinken, Tanzen und Feiern auf der Meile. Stadtverwaltung und Polizei wollen vermeiden, dass es wie an den Wochenenden zuvor zu Massenaufläufen kommt, bei denen die Abstandsregeln nicht mehr eingehalten werden. Auch soll allzu lautstarkes Feiern in den späten Nachtstunden unterbunden werden. Aus der Ratspolitik kommt ein neuer Vorschlag. „Die Stadt könnte ein lokal und zeitlich begrenztes Alkoholverbot verhängen“, sagt CDU-Fraktionschef Jens Seidel.

SPD und FDP bei Alkoholverbot skeptisch

Das Verbot dürfe sich nicht nur auf die Limmerstraße beschränken, meint Seidel. Ansonsten würden die Partygänger auf die Nebenstraßen ausweichen. Zeitlich wäre es ausreichend, das Alkoholverbot auf die Abend- und Nachtstunden zu begrenzen. „Anwohner klagen schon seit Jahren über die nächtliche Ruhestörung“, sagt Seidel.

Die SPD hält von dem Vorschlag wenig. „Ein Verbot wird wenig nützen“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Besser sei es, verstärkt mit den Menschen zu sprechen. FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke plädiert für eine harte Hand. „Stadt und Polizei müssen durchgreifen – leider“, sagt er.

Hohe Präsenz von Uniformierten am Wochenende

Tatsächlich dürfte die Präsenz von Uniformierten hoch sein am kommenden Wochenende auf der Limmerstraße. Ordnungsdezernent Axel von der Ohe ( SPD) kündigt gegenüber der HAZ an, drei Doppelstreifen des Ordnungsdienstes sowie einen privaten Sicherheitsdienst auf die Straße zu schicken. „So wie sich einzelne Gruppen zuletzt am Wochenende auf der Limmerstaße verhalten haben, geht es nicht“, sagt von der Ohe. Öffentliche Räume hätten zwar eine „soziale Funktion“, weil Clubs und Discos derzeit geschlossen seien, und es spreche nichts dagegen, wenn sich die Menschen auf der Limmerstraße treffen und Zeit verbringen. „Doch das beinhaltet auch die Pflicht, ein Mindestmaß an Rücksicht auf die Interessen anderer zu nehmen“, sagt von der Ohe.

Noch mehr Präsenz von Ordnungskräften nötig?

Zusammen mit der Polizei will von der Ohe den Einsatz der Ordnungskräfte nach dem Wochenende sorgfältig analysieren und über weitere Maßnahmen entscheiden, falls dies nötig sein sollte. Dazu könne eine „weitergehende Präsenz der Sicherheitsdienste“ sein sowie ein Zusammenarbeit mit der Regionsverwaltung, die sich um den Lärmschutz kümmert. „Letztlich gehört zu solchen Maßnahmen zumindest theoretisch auch ein Alkoholverbot“, sagt der Dezernent. Er habe aber Zweifel, ob ein solches Verbot die beste Lösung für die Limmerstraße sei.

Von Andreas Schinkel