CDU fragt: Was hätte der Eifel-Starkregen in der Region Hannover angerichtet?

Hannover

Angesichts der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen schlägt die CDU in der Region Hannover Alarm. Die Verwaltung der Region Hannover müsse ihre Anstrengungen im Bereich des Katastrophenschutzes deutlich verstärken, forderte der CDU-Fraktionsvorsitzende Bernward Schlossarek. Dazu gehöre auch die Warnung der Bevölkerung. „Die Wiedereinführung einer Sirenenalarmierung für das Gebiet der Region Hannover ist so aktuell wie noch nie“, sagt Schlossarek.

„Welche Auswirkungen hätte solchen ein Regen in der Region?“

Er fordert die Verwaltung auf, sofort zu überprüfen, welche Auswirkungen eine Extremwettersituation, wie in der Eifel mit über 140 Liter Regen pro Quadratmeter in 24 Stunden, in der Region Hannover haben würde. „Es ist offensichtlich, dass bis jetzt beim Thema Extremwettersituationen viele Verwaltungen mit veralteten Zahlen gerechnet haben“, meint Schlossarek. Der CDU-Politiker befürchtet, dass die aktuellen Anstrengungen in der Region Hannover nicht ausreichen. Sämtliche Konzepte für den Katastrophenfall müssten zeitnah und gründlich kontrolliert und angepasst werden. „Die entstehenden Kosten für ausreichende Sicherheitsmaßnahmen werden unterm Strich günstiger sein als flächendeckende Überflutungen in der Region“, betont er.

„Ausreichend Sandsäcke kaufen“

Die Region müsse jetzt darüber nachdenken, ausreichend Sandsäcke sowie ein weiteres mobiles Hochwasserschutzsystem anzuschaffen. Und auch über unterirdische Wasserauffangbecken sollte geredet werden. „All diese Fragen möchte ich beantwortet wissen“, sagt er. Schlossarek warf der Regionsspitze zudem „schwerwiegende Versäumnisse“ vor. Denn eine bereits im Jahr 2017 von der Regionsversammlung beschlossene „Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsschutz“ sei noch immer nicht gegründet worden.

In der Region Hannover müsse nach dem Extremwetter im Südwesten die Sicherheit der Bevölkerung höchste Priorität haben, sagt der CDU-Politiker. „Das Prinzip Hoffnung – es wird schon nichts passieren – muss jetzt endlich überwunden werden“, betont Schlossarek.

Von Mathias Klein