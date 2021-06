Hannover

Auf den Wahlplakaten der hannoverschen CDU wird man nach den Sommerferien viele neue Gesichter sehen – und mehrere bekannte vermissen. Nahezu die gesamte Führungsmannschaft der CDU-Ratsfraktion wird bei den Kommunalwahlen im September nicht wieder antreten. Zudem hören vier weitere CDU-Ratsmitglieder auf, darunter Bürgermeister Klaus-Dieter Scholz. Es werden vor allem persönliche Gründe genannt, doch hinter vorgehaltener Hand äußern mehrere CDU-Politiker auch Unmut über die politische Arbeit. „Die Stimmung in der Partei ist grottenschlecht“, meint einer.

Am Wochenende hat die CDU ihre Kandidaten für den hannoverschen Rat nominiert. Darunter sind einige bekannte Namen wie Hans-Georg Hellmann, der seit 40 Jahren im Rat sitzt, aber auch viele neue Bewerberinnen und Bewerber, etwa Johanna Chowaniec, Büroleiterin der CDU-Landtagsabgeordneten Mareike Wulf.

Wirtschaftsexperte Emmelmann will nicht mehr in den Rat

Dass Fraktionschef Jens Seidel nicht mehr antritt, ist keine Überraschung. Er hatte seinen Rückzug aus gesundheitlichen Gründen bereits im März bei der Haushaltsdebatte im Rat angekündigt. Auch der Abschied von Fraktionsvizechefin Kerstin Seitz kommt nicht überraschend, sie hatte bereits angekündigt, dass das ihre letzte Wahlperiode sei.

Dass aber Wirtschaftsexperte Jens-Michael Emmelmann seinen Hut nimmt, dürfte viele Christdemokraten überrascht haben, schließlich gilt der Unternehmer aus Bothfeld als ambitionierter Kommunalpolitiker – der auch höhere politische Ebenen ins Visier nehmen könnte. „Ich bin seit 15 Jahren dabei, und meine Entscheidung, ob ich weitermache, ist zu Gunsten meiner Familie ausgefallen“, sagt Emmelmann. Ob es für ihn irgendwann im Land- oder Bundestag weitergeht, will er zumindest nicht ausschließen. „Momentan reizt mich davon nichts“, betont er.

„Manche Kollegen mehr an persönlicher Karriere interessiert“

Für einige, die jetzt ihren Rückzug antreten, scheinen nicht allein persönliche Gründe ausschlaggebend gewesen zu sein. Offiziell will jedoch niemand zitiert werden. „Manche Kollegen in der Fraktion sind mehr an ihrer persönlichen Karriere interessiert als an der Arbeit im Rat“, meint einer. Ein anderer sagt: „Ich vermisse das Teamplay, also die gemeinsame Arbeit an Themen der Stadtpolitik.“ Ein weiteres CDU-Ratsmitglied, das zur Wahl antreten will und als Kandidat nominiert ist, kann den Unmut der Kollegen verstehen. „Ich erwarte mehr Engagement von der künftigen Fraktion“, sagt er.

Parteichef Oppelt: „Aufbruchstimmung in der Partei“

Hannovers CDU-Chef Maximilian Oppelt, der sowohl für den Rat als auch für den Bundestag kandidiert, gibt sich gelassen. „In der Partei herrscht Aufbruchstimmung“, betont er. So habe man in den vergangenen Wochen in mehreren Online-Workshops am Wahlprogramm gearbeitet. „400 Parteimitglieder haben sich daran beteiligt“, sagt Oppelt. Die Kandidatenliste für den Rat sieht er positiv. „Die Mischung macht’s, wir bringen Erfahrung und frische Ideen für den Rat ein“, sagt Oppelt.

Von Andreas Schinkel