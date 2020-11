Hannover

Ein Jahr ist Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) jetzt im Amt – und die CDU als größte Oppositionspartei im Rat zieht ein negatives Resümee. So kritisieren die Christdemokraten unter anderem, dass Onay bisher nichts unternommen habe, um Rechtsverstöße und Selbstbedienungsmentalität, wie sie im Zuge der Rathausaffäre publik wurden, zu verhindern. „ Belit Onay hat keine strukturellen Reformen eingeleitet, um eine erneute Rathausaffäre unmöglich zu machen“, sagt Hannovers CDU-Chef Maximilian Oppelt.

CDU : Es fehlen klare Compliance Regeln

Oppelt vermisst klare Compliance-Regeln sowie ein „Hinweisgeber-System“ im Rathaus, wie er sagt. Es müsse einen Ansprechpartner für Stadtmitarbeiter geben, bei dem Verstöße gegen Recht und Gesetz gemeldet werden können, meint Oppelt.

Tatsächlich zeigte die Rathausaffäre um illegale Gehaltszulagen für zwei Spitzenbeamte, dass Mitarbeiter der Personalabteilung keine Anlaufstelle hatten, um ihre rechtlichen Bedenken zu äußern. Die Beschäftigten scheuten sich zudem, den damaligen Oberbürgermeister Stefan Schostok ( SPD) direkt anzusprechen. Um an den OB heranzukommen, hätten sie an seinem Büroleiter Frank Herbert vorbeikommen müssen. Herbert aber war selbst in die Affäre verstrickt und wurde im Frühjahr zu einer Geldstrafe wegen Betrugs durch Unterlassen verurteilt.

Onay wollte „ Kontrollsystem “ einrichten

Onay hatte vor einem Jahr im Wahlkampf versprochen, mehr Transparenz im Rathaus zu schaffen und ein „ Kontrollsystem“ zu installieren. Das scheint bisher nicht geschehen zu sein.

Zudem holt die CDU zum Rundumschlag gegen den neuen OB aus. Ein Aufbruch sei nach der Wahl ausgeblieben, meint Oppelt, „nicht mal ein bisschen Zauber zeichnet den von den allermeisten Menschen in Hannover so deutlich gewünschten Neuanfang im Rathaus aus“. So sei etwa eine Trendwende beim Bürgerservice nicht zu erkennen. Noch immer müssten die Hannoveraner wochenlang auf Termine in der Kfz-Zulassungsstelle und in den Bürgerämtern warten.

