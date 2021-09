Bitteres Ergebnis für die CDU in Hannover: Im Rat der Landeshauptstadt sind sie erstmals nur noch drittstärkste Kraft, in der Regionsversammlung werden sie voraussichtlich nicht mehr Mehrheitspolitik machen. Die Parteichefs von Stadt und Umland blicken trotzdem nach vorne.

Enttäuschte Gesichter: CDU-Wahlparty am Sonntagabend in der „Ständigen Vertretung“ am Aegi. Quelle: Tim Schaarschmidt