Hannover

Der Name ist Programm: Zwischenraum heißen die neuen Kreativ-Büros der Stadtverwaltung im ehemaligen Ordnungsamt an der Leinstraße, und sie sind nicht von Dauer. Die Stadt plant, das gesamte marode Gebäude in zwei Jahren abzureißen. Auf dem Grundstück neben der Markthalle sollen Wohnhäuser entstehen. Dass die Stadt jetzt noch einmal Geld in die Hand nimmt, um Pausen- und Büroräume für ihre Mitarbeiter herzurichten, ist bei der CDU im Bezirksrat Mitte am Montagabend nicht gut angekommen.

„Wir fühlen uns verschaukelt“

„Wir fühlen uns verschaukelt“, sagt CDU-Bezirksratsfrau Diana Rieck-Vogt. Der Bezirksrat hätte über das Vorhaben beraten müssen. Grundsätzlich sei ein Co-Working-Space eine gute Sache, meint Rieck-Vorgt. Aber im Falle eines maroden Gebäudes, das abgerissen werden soll, müsse man doch darauf achten, wofür das Geld ausgegeben werde.

Anzeige

Anlass für die Kritik der CDU war eine Anfrage des ehemaligen Bezirksratsratsherrn Jürgen Junghänel (Piraten) in der Einwohnerfragestunde. Er wollte unter anderem wissen, wie viel die neuen Büros gekostet haben. Nach Angaben der Stadt belaufen sich die Ausgaben auf 55.000 Euro.

Von Andreas Schinkel