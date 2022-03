Hannover

Ein Förderprogramm für Klassenzimmer im Grünen fordert die Gruppe CDU/FDP in der Regionsversammlung. Denn der Unterricht im Freien habe positive Effekte auf das Arbeitsklima und die Lernmotivation, sagt der Vorsitzende der Gruppe, CDU-Fraktionschef Bernward Schlossarek. Die Gruppe macht sich in den Haushaltsberatungen außerdem für einen Vorrat an Unterrichtscontainern in der Region stark. „Dann können kurzfristige Raumengpässe behoben werden“, sagt Schlossarek. Außerdem entfalle die oft lange Phase der Suche nach Ersatzräumen.

Herausfordernd mit Blick auf dieses und die kommenden Jahre in der Region Hannover sei vor allem der Finanzbereich, betont Schlossarek. Die Kassenlage sei nicht optimal. Das Klinikum, der Verkehr mit Bussen und Bahnen und die Kosten von Corona seien große unbekannte Faktoren in der Gesamtrechnung. „Deshalb fordern wir eine Aufgabenkritik“, sagt er. Die Region müsse analysieren, wo Sparpotenziale vorhanden sind und welche Aufgaben effizienter durchgeführt werden können.

Kritik an „netten Bildern in sozialen Netzwerken“

Im Umweltbereich setzen CDU und FDP auf Landwirte, Angelverbände und auch Jägerschaften als Partner und nicht als Gegner beim Umweltschutz. Mit Projekten wie Blühstreifen am Feldrand, Verzicht auf Rückschnitt von Sträuchern oder Wiederansiedlung von bedrohten Fischarten leisteten sie einen wertvollen Part im Umweltschutz, sagt FDP-Fraktionschefin Christiane Hinze. Darum müsse es mehr Geld für den sogenannten Vertragsnaturschutz geben.

Hinze und Schlossarek kritisierten die Arbeit der Mehrheit aus SPD und Grünen in der Regionsversammlung. Gemeinsam mit Regionspräsident Steffen Krach (SPD) konzentriere man sich offenbar vor allem auf „nette Bilder in den sozialen Netzwerken“. Zwar würden ständig neue Instagram-Kanäle eröffnet, gleichzeitig kämen allerdings von der rot-grünen Mehrheit nur wenig Sachanträge.

Der Regionshalt für dieses Jahr soll am 29. März diskutiert und verabschiedet werden.

Von Mathias Klein