Hannover

CDU und FDP in der Regionsversammlung haben eine enge Zusammenarbeit beschlossen und bilden nun eine gemeinsame Gruppe. „Auch wenn wir jetzt in der Opposition sind, die neue Stärke ist das Signal, dass die bürgerliche Mitte groß ist und ein sehr waches Auge auf die neue rot-grüne Mehrheit und deren Vorhaben wirft“, sagt der CDU-Fraktionschef Bernward Schlossarek, der auch gleichzeitig Vorsitzender der neuen Gruppe ist.

FDP hat dann Stimmrecht

Die Idee zur Zusammenarbeit sei keine neue Erfindung, erklärt Schlossarek. Auch in der vergangenen Wahlperiode habe seine Partei bei interfraktionellen Anträgen immer an die FDP-Fraktion gedacht. Nach der Umstellung auf ein neues Verfahren zur Sitzverteilung in den Ausschüssen sei für die FDP-Fraktion in der Regionsversammlung die Gruppenbildung alternativlos, sagte deren Vorsitzende Christiane Hinze. Denn die FDP-Vertreter hätten in Fachausschüssen der Region kein Stimmrecht gehabt.

Tatsächlich entscheiden die Fachausschüsse wenig, das obliegt der großen Regionsversammlung. Allerdings werden in den Ausschüssen vielfach die entscheidenden Debatten geführt und Abstimmungen vorbereitet, und das bei einiger medialer Aufmerksamkeit – wobei die FDP wie alle anderen Parteien ihr Profil erkennbar machen will. „Nun haben wir einen starken Partner, der uns inhaltlich nah steht“, betonte Hinze. Mit der Gruppe wird außerdem eine zwei Drittel-Mehrheit von SPD und Grünen in einigen Ausschüssen verhindert.

Ziel der Gruppe sei es, gemeinsam inhaltliche Akzente setzen und die Mehrheitsfraktionen „mit unseren Vorstellungen für die Entwicklung der Region Hannover voranzutreiben“, meinte sie. Hinze ist stellvertretende Gruppenvorsitzende. SPD und CDU haben in der Regionsversammlung bis zur Kommunalwahl im September eine große Koalition gebildet, diese ist nun von einem Mehrheitsbündnis von Grünen und SPD abgelöst.

Von Mathias Klein