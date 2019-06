Hannover

Vor zehn Jahren wurde in der Stadt die erste große Party-Demo im Rahmen des Christopher-Street-Day (CSD) gefeiert. Am Pfingstwochenende 2019 ist es nun Zeit fürs Jubiläum, wieder ist der Opernplatz der zentrale Dreh- und Angelpunkt der Veranstaltung. „Gemeinsam sind wir stärker“ heißt das Motto des diesjährigen CSD. Am Sonnabend beginnt das Programm ab kurz vor 12, die große Demo startet ab 14 Uhr. Nach der Abschlusskundgebung um 17.15 Uhr gibt es Livemusik, danach ist Disco. Start und Ende der Parade ist der Opernplatz. Die Organisatoren rechnen mit 25.000 Besuchern.

Am Sonntag wird der Reigen fortgesetzt, mit einem Gottesdienst um 12 Uhr, bis in den Abend gibt es Musik.

Straßenfest auf dem Opernplatz rundet die Parade ab

Bereits seit einigen Jahren existiert in der niedersächsischen Landeshauptstadt wieder ein Christopher-Street-Day - zuvor unter den Namen Tummelplatz, flammende Herzen oder auch Hannover Pride. Das Motto des Christopher-Street-Days im vergangenen Jahr lautete: „Da geht noch was!“

In diesem Jahr wird auf dem Opernplatz ein Straßenfest mit Ständen aus Gastronomie, Beratung und Verkauf aufgebaut. Das Fest beginnt dort schon am Freitag ab 19 Uhr, am Sonnabend geht es dort dann ab 13 Uhr los. Auf einer Bühne gibt es ein Programm aus Kultur, Comedy, Politik und Musik.

Mehr zum Thema: So wird das Wetter an Pfingsten in Hannover.

An allen drei Tagen wird abends zu einer zentralen Party geladen, wo die Communities bis in die Nacht weiterfeiern wollen. Alle Infos dazu gibt es hier.

Happy Pride! Der CSD finden dieses Wochenende statt. Heute beginnen wir ab 19 Uhr mit einer Silent Disco mitten ins CSD... Gepostet von CSD Hannover am Donnerstag, 6. Juni 2019

Mehr zum Thema:

Fotos: Der CSD in Hannover 2018

Fotos: Der CSD in Hannover 2017

Der Organisator aus Hannover im Interview:

Organisator Patrick Watermann hat den Christopher Street Day in Hannover etabliert. Quelle: Samantha Franson

Politik und Party unterm Regenbogen: Hannover feiert den 10. Christopher Street Day. Was einst als kleine Demo begann, ist heute ein dreitägiges Festival. Ein Interview mit Organisator Patrick Watermann.

Von red