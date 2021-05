Trotz Corona sichtbar bleiben: Mehrere hundert Menschen sind am Sonnabend auf dem Schützenplatz zu einer Fahrraddemo gestartet, um am Christopher Street Day mehr Rechte für Schwule, Lesben, Transpersonen und andere Minderheiten einzufordern.

Hannover - Knapp 1000 Menschen zeigen beim Christopher Street Day in Hannover Flagge

