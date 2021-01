Hannover

Sabrina und Niklas (beide 31) haben über Instagram von dem neuen Café in der City erfahren. Jetzt stehen sie geduldig vor der Black-Apron-Filiale am Alten Rathaus gegenüber der Markthalle und warten, bis sie ihre Bestellung aufgeben können. „Wir probieren gern was Neues aus“, sagt er. „Und wir trinken gern Kaffee“, ergänzt sie lachend. Weil ja zurzeit im Teil-Lockdown alle Gastronomiebetriebe geschlossen haben, kann das junge Paar nur Kaffee zum Mitnehmen bestellen. Spazieren gehen und Kaffeetrinken. „Wir machen Kaffee-Walks“, sagt Niklas. Wichtig sei ihnen, dass sie regionale Betriebe und nicht große Ketten unterstützten.

Geheimtipp Cruffin: Es gibt die süßen Teilchen mit Bratapfel- oder karamellisierter Kondensmilch-Füllung. Quelle: Samantha Franson

Und damit sind sie als Black-Apron-Kunden genau richtig. Zwar versteht sich das Café, das zu Deutsch „Schwarze Schürze“ heißt, als Kaffeehaus im amerikanischen Stil, serviert auch die US-typischen Brownies, Cheesecakes (Käsekuchen), Bananenbrot, Zimtbrötchen, Zitronen- und Oreo-Keks-Kuchen, ist aber eigentlich ein urniedersächsisches Unternehmen.

Die Zentrale ist in Hildesheim, dort wird auch gebacken, wie Shopmanager Joergen Sieberns (32) erzählt. Ausgerechnet am Tag des verschärften Teil-Lockdowns, am 16. Dezember, hat das Black Apron in Hannover eröffnet, von einem „Soft Opening“, einem leisen Start, spricht Manager Sieberns. Seitdem gibt es selbst gebackenen Kuchen und Kaffee im Straßenverkauf.

Käsekuchen, Mandel-Zitronen- und Mandel-Orangen-Schokoladenkuchen werden in Hildesheim selbst gebacken. Quelle: Samantha Franson

Seine Fans hat das neue Café auch ohne große Werbung schon längst gefunden. Als Verkaufsschlager gelten die „Cruffins“, Gebäck mit Croissantteig in Muffinform, gefüllt mit Bratäpfeln oder karamellisierter Kondenssmilch. Beide Varianten seien regelmäßig ausverkauft, sagt Barista Carmen Ochoa (24). Auch saisonales Gebäck, Mangokuchen im Sommer und Lebkuchenkekse zu Weihnachten, hat das Café im Angebot. Eine Frühstückskarte ist geplant.

Black-Apron-Inhaberin Özlem Sögüt hatte länger nach einer guten Adresse in Hannover gesucht, bevor sie das Alte Rathaus fand. Dort war auch schon vorher ein Café, nach mehr als zehn Jahren hatte das Balzac, ein beliebter Treffpunkt von Politikern, da der Landtag gleich um die Ecke ist, seinen Mietvertrag aber nicht verlängert.

Auch schon vorher gab es hinter der historischen Fassade am Alten Rathaus ein Café. Quelle: Samantha Franson

Sögüt hat keine amerikanischen Wurzeln, aber durch diverse Urlaube eine tiefe Liebe zur dortigen Kaffeehauskultur. Black-Apron-Filialen gibt es in Hildesheim und Berlin, zum Unternehmen gehört auch das Schwester-Café Codos mit zwei Ablegern in Hamburg (im Schanzenviertel und im Stadtteil Ottensen), die ebenfalls von der Hildesheimer Bäckerei beliefert werden.

Wegen des Teil-Lockdowns ist bislang nur Außerhausverkauf möglich. Quelle: Samantha Franson

Das Black Apron in der Kamarschstraße bietet montags bis freitags zwischen 8 und 17 Uhr Kaffee und Kuchen to go, sonnabends ist es von 10 bis 17 Uhr geöffnet, sonntags von 12 bis 17 Uhr.

Von Saskia Döhner