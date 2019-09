Hannover

Nach elf Jahren ist Schluss: Das beliebte Café Glüxkind in Hannovers Südstadt schließt. „Am 30. September ist unser letzter Tag“, sagt Glüxkind-Betreiber Serhun Baz. Damit verabschiedet sich Baz komplett aus der Gastronomie – die Glüxkind-Filiale in Linden hatte er schon vor drei Jahren verkauft. Ganz freiwillig tut er das nach eigener Aussage indes nicht. „Ich hätte es gerne weitergemacht, aber es gibt Probleme mit dem Vermieter.“ Diese seien zuletzt so gravierend geworden, dass er sich dazu entschlossen habe, das Café aufzugeben.

Gäste werden mit Zetteln informiert

Bis zum letzten Tag soll aber noch alles so sein, wie bisher. Seine Gäste informiert Baz mit Zetteln, die auf den Tischen liegen. „Vielen Dank, dass ihr nun bereits seit elf Jahren unsere Gäste wart“, heißt es darauf. Seine bisherigen Mitarbeiter hätten alle inzwischen eine neue Beschäftigung gefunden.

Ein Zettel informiert die Gäste. Quelle: Christian Behrens

Verwalter suchten neuen Gastwirt

Wie es weitergeht in dem Lokal an der Marienstraße 47 ist noch nicht endgültig geklärt. Krasemann Immobilien, die das Gebäude verwaltet, sucht derzeit nach einem neuen Mieter. Stefan Buhl, der geschäftsführende Gesellschafter des Unternehmens, versichert, dass dort wieder eine Gastronomie einkehren soll. Bewerber gebe es viele. „Wir wollen den Standort aufwerten mit einem Betreiber, der Bock hat, den Laden zu betreiben“, sagt Buhl. Das Ziel sei es, einen Gastronomen zu finden, der das Lokal auch tagsüber betreibt – etwa mit Mittagstisch.

Von Ralf Heußinger