Die Polizei sucht Zeugen nach einem versuchten Tötungsdelikt in der Nacht zu Sonntag in der Calenberger Neustadt. Passanten hatten gegen 3.45 Uhr auf einer Parkbank an der Glockseestraße einen schwer verletzten 22-Jährigen gefunden und alarmierten die Rettungskräfte. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik, der zunächst als schwer verletzt galt. Im Krankenhaus stellten die Ärzte allerdings fest, dass der junge Mann durch einen Stich lebensgefährliche Verletzungen davongetragen hatte. Die Ärzte nahmen umgehend eine Notoperation vor – der Zustand des 22-Jährigen ist stabil.

Opfer ist der Polizei bekannt

Bei dem Opfer handelt es sich um einen polizeilich bekannten Algerier, der wegen Eigentums- und Rauschgiftdelikten bereits mehrere Strafen verbüßt hat und sich bis vor Kurzem in der Jugendstrafvollzugsanstalt Hameln aufgehalten hat. Hinweise zum Angriff auf den 22-Jährigen oder verdächtige Beobachtungen nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Nummer (0511) 1095555 entgegen.

