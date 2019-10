Hannover

Die Frage, wie man leere Kirchen füllen kann, beschäftigt viele. Die Neustädter Hof- und Stadtkirche hat sich gemeinsam mit der Hochschule für Musik, Theater und Medien ein besonderes Konzept ausgedacht: Sie füllen eine Kirche mit Klang – und das ist nicht irgendein Klang. Es ist der Klang der neuen Barockorgel der Kirche. Das niedersächsische Kulturministerium hat mit 1,2 Millionen Euro den Hauptteil der Kosten übernommen, von der Kirchengemeinde kamen 150.000 Euro, von der Landeskirche 76.000 Euro.

„Eine solche Orgel habe ich noch nie gebaut“

„Es war einfach Material, und jetzt ist es ein unfassbar schön klingendes Instrument“, beschreibt Susanne Rode-Breyman, Präsidentin der Musikhochschule, den aufwendigen Neubau der Orgel. Anfang 2017 hatte der Bau der Barockorgel nach der Art, wie sie im 18. Jahrhundert in Deutschland gebaut wurde, in der belgischen Werkstatt von Dominique Thomas begonnen. Alle Teile wurden dann im April dieses Jahres nach Hannover gebracht und das Instrument dort mit seinen 50 Registern nach und nach aufgebaut. Nun steht die neue Barockorgel nach insgesamt 32 Monaten Bauzeit auf der Westempore der Neustädter Hof- und Stadtkirche – und auch der erfahrene Orgelbauer Thomas sagt: „Eine solche Orgel habe ich noch nie gebaut.“

Barockorgel als Brückenschlag in eine längst vergessene Zeit

Etwa 35 Studierende der Hochschule für Musik, Theater und Medien sollen 40 Stunden in der Woche an der Orgel Unterricht nehmen und üben, wie der Professor für Kirchenmusik, Emmanuel Le Divellec, erläutert. „Das Instrument ist der beste Lehrer“, findet er. Pastorin Martina Trauschke freut sich ebenfalls über die Kooperation mit der Hochschule: Die Orgel sei auch ein Brückenschlag zu einer vergessenen Zeit. Heute sei der Barock in Hannover aus dem Stadtgedächtnis verschwunden, doch sie hoffe, dass die Orgel diese blühende Zeit wieder ins Bewusstsein zurückhole.

Eine Orgel, wie Bach sie sich gewünscht hätte

Die neue Orgel der Neustädter Hof- und Stadtkirche solle die Orgel sein, die Johann Sebastian Bach sich immer gewünscht habe, sagt Le Divellec. Denn Bach habe sowohl die kammermusikalischen Register der sächsischen und thüringischen Instrumente, aber auch die üppig besetzten Pedalwerke der norddeutschen Orgeln geschätzt, erklärt er. Eine Art Synthese daraus habe Orgelbauer Thomas versucht, für die hannoversche Orgel zu realisieren.

Jedes Register habe dabei Individualität, seine eigene Persönlichkeit, sagt Le Divellec mit leuchtenden Augen. Zugleich harmonierten die Register miteinander, fügt er hinzu. Deshalb wird er zum Einweihungskonzert am Sonnabend, 26. Oktober, auch nur Bach-Stücke aus dessen Spät- und Frühwerk spielen. „Es ist vielleicht das wichtigste Konzert meines Lebens“, meint der Musikprofessor Dafür hat er etwas Besonderes geplant: Er habe eine unvollendete Fuge von Bach mit einer eigenen Komposition vervollständigt, verrät Le Divellec.

Einweihung mit Konzerten, Orgelführungen und Gottesdienste

Doch damit nicht genug: Eine Woche lang gibt es nicht nur Konzerte, sondern auch Orgelführungen und Gottesdienste. Am Dienstag, 29. Oktober, wird Kantor Lothar Mohn ein Konzert mit dem Thema „Wohin Woher“ geben. Auch für junge Orgelfans ist etwas dabei: Am Freitag, 1. November, können Schulklassen die neue Orgel bestaunen. Am gleichen Tag spielen Studentinnen aus Mainz, Hamburg und Hannover das letzte von insgesamt fünf Orgelkonzerten. Die Einweihungswoche endet am Sonntag 3. November, mit dem Kantaten-Gottesdienst „ Bach um Fünf“.

Bis dahin hat Orgelbauer Thomas jedoch noch einiges zu tun. „Größtenteils klingt sie, wie sie klingen wird“, sagt Le Divellec über die Orgel. Doch Thomas werde bis zum letzten Augenblick daran feilen, dass am Ende alles perfekt wird. Denn der Professor weiß: „Diese Orgel kann viel mehr.“ Die Entdeckungsreise fange gerade erst an.

