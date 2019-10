Hannover

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Straßenraum am Sonntagmittag in der Calenberger Neustadt bei dem ein Mann überfallen und verletzt worden ist. Der 22-jährige Anhänger des Fußballvereins VfL Osnabrück war zum Spiel seiner Mannschaft bei Hannover 96 angereist. Er parkte seinen Wagen in der Beuermannstraße und machte sich auf den Weg ins Stadion.

Nach Angaben der Polizei traf er dabei auf eine Gruppe von 96-Fans. Aus der Gruppe sollen dann zwei etwa 20 Jahre alte Männer auf den Osnabrücker zugegangen sein. Sie forderten ihn auf, seinen Fanschal abzugeben. Noch bevor der 22-Jährige reagieren konnte, griff einer der beiden 96-Fans nach dem Schal und zog daran. Der Osnabrücker stürzte auf den Boden. Anschließend trat der Angreifer auf den 22-Jährigen ein. Dabei trug der VfL-Fan Verletzungen am Hals und am Rücken davon.

Der Angreifer flüchtete mit dem Schal in Richtung Schützenplatz. Er ist etwa 1,75 Meter groß und kräftig. Er hat sehr kurze blonde Haare und war ganz in schwarz gekleidet. Sein Komplize ist etwa 1,80 Meter groß und etwas schlanker. Auch er war ganz in schwarz gekleidet. Die Polizei sucht dringend Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion West unter der Nummer (0511) 1 09 39 20 entgegen.

Von tm