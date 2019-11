Calenberger Neustadt

Ein Weihnachtsstern gefaltet aus alten Landkarten von Krisengebieten, Körbe aus geflochtener Silberfolie und ein Wandschmuck aus geklöppelten Chipstüten – die Ausstellung in der weiten Halle in der Glockseestraße bietet allerhand Kurioses. „Wir tüfteln rund um die Uhr“, sagt Gert Schmidt, Geschäftsführer des Vereins Glocksee Bauhaus. Eine Ausstellung des Vereins zeigt noch bis zum 13. Dezember, wie aus Verpackungsmüll Weihnachtsdekorationen gefertigt werden können. In mehreren Workshops geben Schmidt und seine Vereinsmitglieder Tipps für das heimische Basteln mit Alufolien, Joghurtdeckeln und anderen vermeintlichen Wegwerfprodukten.

Wandschmuck aus Chipstüten geklöppelt

„Viele Menschen reden darüber, wie man Abfall verwerten kann. Wir tun tatsächlich etwas“, sagt Schmidt. Der Verein besteht bereits seit 30 Jahren und hat sich darauf spezialisiert, gebrauchte Bauteile, etwa ausrangierte Türen, zu verkaufen. Der Erlös fließe dann in die Upcycling-Projekte, sagt Schmidt.

Wandschmuck aus geklöppelten Chipstüten. Quelle: Samantha Franson

Das Meisterstück der Ausstellung ist zweifellos ein silbrig schimmernder Wandschmuck. Tatsächlich handelt es sich um die Abschlussarbeit einer Textilkünstlerin. Sie hat Chipstüten mit einem Spinnrad zu Fäden gesponnen und dann zu einem Wandbehang geklöppelt. Äußerst behutsam musste sie mit dem Material umgehen, immer wieder drohte die Silberfolie zu reißen. „Hüftgold“ nennt sie ihr Werk, an dem sie mehr als sechs Monate gearbeitet hat. Kleinere Varianten ihrer Arbeit – „Babyspeck“ genannt – sind in der Ausstellung ebenfalls zu bestaunen.

Die Workshops mit Tipps zum Basteln finden montags und dienstags zwischen 15 und 19 Uhr in der Glockseestraße 35 statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Von Andreas Schinkel