Hannover

Die Polizei Hannover hat in der Nacht zu Sonnabend in der Calenberger Neustadt einen mutmaßlichen Autoaufbrecher festgenommen. Der 22-Jährige steht im Verdacht, die Scheibe eines geparkten VW eingeworfen und sich anschließend an dem Wagen zu schaffen gemacht zu haben. Die Einsatzkräfte konnten den Verdächtigen noch im Fahrzeug sitzend festnehmen.

22-Jähriger sitzt noch im Auto

Ein Augenzeuge hatte gegen 1.45 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem er in der Straße Am Kanonenwall den Autoaufbruch beobachtet hatte. Als drei Streifenwagen wenige Minuten später vor Ort eintrafen, stießen sie auf den 22-Jährigen, der noch im Auto saß. Im Fußraum des VW entdeckten die Beamten Werkzeug, das der Täter vermutlich zum Demolieren der Seitenscheibe benutzt hatte.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest und stellte das Werkzeug sicher. Da der junge Mann einen benommenen Eindruck machte, vermuteten die Ermittler, dass er unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand. Ein hinzugerufener Arzt entnahm ihm Blut. Das Ergebnis der Untersuchung steht noch aus. Nach der Blutprobe brachte ein Rettungswagen den 22-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Nach seiner Genesung wird er sich wegen eines versuchten, besonders schweren Falls von Diebstahl aus einem Auto verantworten müssen.

Von Tobias Morchner