Hannover

Die Polizei Hannover sucht Zeugen zu einem Überfall auf eine Spielhalle am Sonntagmorgen in der Calenberger Neustadt. Ein etwa 1,80 Meter großer Mann in grauem Jogginganzug hatte gegen 7.30 Uhr an der geschlossenen Tür des Geschäfts an der Goethestraße geklopft und sich unter einem Vorwand Zutritt zu der Spielothek verschafft.

In den Räumen zog er plötzlich ein Messer, bedrohte einen 57 Jahre alten Mitarbeiter damit und verlangte Geld. Mit seiner Beute flüchtete der Räuber anschließend zu Fuß in Richtung Franz-Mock-Weg. Eine Fahndung nach dem Täter, an der mehrere Streifenwagen beteiligt waren, verlief erfolglos.

Der Mann ist etwa Ende 20 und schlank. Er spricht Deutsch ohne Akzent und trug zu seinem grauen Jogginganzug eine schwarze Baseball-Kappe. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Nummer (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Von Tobias Morchner