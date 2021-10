Hannover

In Hannover gibt es seit Kurzem ein „Therapiezentrum für medizinisches Cannabis“, das seine Leistungen privat abrechnet. Das ist in Expertenkreisen umstritten – nicht aber, dass medizinisches Cannabis Patienten mit chronischen Krankheiten bei Schmerzen Erleichterung verschaffen kann. Doch aktuell gibt es einen Mangel an Ärzten, die es verschreiben – was sie seit 2017 auch auf Kosten der Krankenkassen dürfen.

Marktlücke für die Cannabisversorgung entdeckt

Hier kommt nun der 35-jährige Radiologe Julian Wichmann ins Spiel, der mit seinen Marketingpartnern eine Marktlücke entdeckt hat und diese offenbar mit Erfolg füllt. Sein Unternehmen „Algea Care“ hat gerade in der hannoverschen Lavesstraße eine Einrichtung eröffnet, die sich laut Eigendarstellung als „erstes ärztliches Therapiecenter mit Spezialisierung auf medizinisches Cannabis in Niedersachsen“ versteht. Für das Unternehmen ist es der 13. Standort. Die Krankenkasse muss dort keine Bewilligung für eine Behandlung erteilen – die Beratungen, Behandlungen und Rezepte müssen dafür allerdings privat gezahlt werden.

Das Therapiecenter ist ein Raum in einer hausärztlichen Praxis in der Lavesstraße 6, die Belegpraxis ist freitags und sonnabends direkt und täglich online erreichbar. Die Ärzte, gewonnen durch Anzeigen und persönliche Ansprachen, erhalten laut Wichmann „ein umfangreiches Onboarding durch unser medizinisches Team, das sich um Aus- und Weiterbildung kümmert“. Denn hier handele es sich um ein komplexes Thema auch für Ärzte. „Viel Wissen muss vermittelt werden“. Die Mediziner durchliefen auch Hospitationen.

Patienten werden geduzt

Dass die Patienten in spe auf der Homepage geduzt würden, habe damit zu tun, „dass wir den Menschen auf Augenhöhe begegnen wollen“, sagt Wichmann. „Weg vom Weißkittelsyndrom, auch in der Ansprache, denn viele haben schlechte Erfahrungen auf ihrem langen Leidensweg gemacht, wurden teilweise von ihren Ärzten nicht ernst genommen, trauen sich nicht, über ihre Krankheiten zu reden.“ Dabei sei es auch für die Mediziner eine Herausforderung, „erst einmal die Krankengeschichte zu verstehen“. Es gehe schließlich nicht um Schnupfen.

100 bis 400 Euro pro Behandlung

Die volljährigen Patienten bekämen einen umfangreichen medizinischen Fragebogen, den sie zu Hause ausfüllen könnten, inklusive Arztbriefen, Diagnosen und bisherigen Therapien werde dieser dann – für den Datenschutz verschlüsselt – wieder an „Algea Care“ geschickt. So könne das medizinische Team die Anamnese schon vorbereiten. Kämen die Ärzte zum Schluss, dass eine Cannabis-Therapie Sinn ergeben könnte, werde ein Termin in der Praxis vereinbart. Auf diesem Wegen werde „die Vor-Ort-Anamnese ideal vorbereitet“. Stellt der Arzt ein Rezept aus, kann der Patient dieses in der Apotheke einlösen.“ 100 bis 140 Euro kostet eine Behandlung beim Arzt. Auch eine anschließende telemedizinische Betreuung ist möglich. Rezepte werden aber nur vor Ort ausgestellt.

Setzt auf Cannabis: Julian Wichmann, Facharzt und Gründer von „Algea Care“, mit einem Verdampfer Quelle: Nancy Heusel

Quelle: Nancy Heusel

Kritik am neuen Angebot

Es gibt allerdings kritische Stimmen. Für die Psychiaterin und Neurologin Kirsten Müller-Vahl von der Medizinischen Hochschule (MHH) ist es „Unsinn“, dass sich die Einrichtung als erstes Therapiezentrum für medizinisches Cannabis in Niedersachsen bezeichnet. Sie und auch andere Kolleginnen und Kollegen verschrieben die Substanz seit Jahren, „nämlich seit Inkrafttreten des Cannabis-Gesetzes 2017“. Sie findet nicht, dass Algea Care „wirklich verantwortlich“ handele. „Man kann für viel Geld ärztliche Behandlungen buchen und hinterher ein Privatrezept kaufen.“ Es gehe nicht darum, dass die Kostenübernahme bei der Krankenkasse beantragt wird. Damit werde die Not von Patientinnen und Patienten ausgenutzt, die keinen Arzt fänden, der ihnen cannabisbasierte Medikamente verschreibt, oder deren gesetzliche Krankenkasse eine Kostenübernahme ablehne.

Lesen Sie auch: In welchen medizinischen Fällen bietet Cannabis eine sinnvolle Behandlung, Frau Müller-Vahl?

Konrad Cimander indessen sieht den Sachverhalt differenzierter. Der 69-jährige Mediziner und Chemiker hat 31 Jahre in seiner eigenen Allgemeinmedizinischen Praxis in Linden Heroinabhängigen mit entsprechender Substitution geholfen, ab 2017 seinen Patienten auch medizinisches Cannabis verschrieben. Und er weiß, wie schwierig es für Ärzte ist, ein entsprechendes Rezept auszustellen, das auch von der Krankenkasse bezahlt wird. „Der Antrag ist sehr umfänglich, viele Punkte müssen sehr genau und detailliert beantwortet werden, und das dauert. Das ärgert die Ärzte, denn das Honorar für eine Stunde Arbeit ist ausgesprochen gering, das passt nicht in den Ablauf einer allgemeinmedizinischen Praxis.“

Der Arzt Konrad Cimander verschreibt seit 2017 in der eigenen Praxis medizinisches Cannabis. Er beantwortet Fragen zu der Substanz: Was ist der Unterschied zwischen medizinischem Cannabis und dem Stoff vom Schwarzmarkt? Im Prinzip wäre es identisch, wenn es sauber wäre. Aber da man nicht weiß, was man illegal gekauft hat, ist es problematisch. Was ist das für eine Blüte, hat sie viel oder wenig Betäubungsmittel THC, oder wurde sie sogar mit synthetischen Cannabinoiden gestreckt? Die sind chemisch hergestellt, werden auf die Blüten gespritzt, um die Wirkung zu erhöhen. Die ist dann bis zu 600-mal höher. Das kann sogar zum Tode führen. Ist Cannabis gefährlich? Kein Mensch ist weltweit je an der Intoxikation mit natürlichen Cannabis gestorben. Man kann unerwünschte Wirkungen haben. Und wenn Kinder und Jugendliche das nehmen, können natürlich Abhängigkeit und psychiatrische Krankheiten entstehen. Im höheren Alter ist so etwas eher unwahrscheinlich. Warum ist Cannabis im Alter weniger schädlich? Das Gehirn ist circa ab 27 Jahren relativ ausgereift, die Suchtentwicklung ist sehr selten. In fünf Jahren mit weit mehr als 100 Patienten hatte ich nicht eine schizoaffektive Störung, nicht eine Psychose – ausgelöst von Cannabis – gesehen. Es sei denn, man legt es darauf an. Wenn man mehr als zehn Jahre das Schmerzmittel Oxycodon schluckt – siehe in den USA die Oxycodonkrise –, dann kann man natürlich von diesen starken Opioid abhängig werden. Aber von Phytocabannoiden kann man als Erwachsener praktisch nicht abhängig werden. Und man kann es auch von heute auf morgen absetzen. Wie sieht medizinisches Cannabis aus? Die Inhaltsstoffe der Blüten werden nach Extraktion in Sesamöl oder anderen Ölen gelöst und als Tropfen eingenommen. Kommt es zur Anwendung von Blüten, werden sie über einen Verdampfer inhaliert. Man befüllt ihn mit einer ärztlich verordneten Menge, erhitzt ihn auf 180 bis 200 Grad und aktiviert dadurch das THC. Das erlaubt ein schnelles Anfluten bei Schmerzattacken wie bei Migräne oder bei epileptischen Anfällen, bei der äußerst schmerzhaften Nervenentzündung Trigeniusneuralgie, und auch bei Spasmen, Tics und Tourette. Außerdem gibt es als dritte Form noch Sprays, die man in die Mundhöhle spritzt.

Hoher Ablehnungsgrad bei Kassenpatienten

Und dann stelle sich auch noch der Medizinische Dienst der Kassen (MDK) oft quer. Ihn ärgere, sagt Cimander, „dass wir in Niedersachsen einen hohen Ablehnungsgrad bei den Anträgen haben, der liegt nahe bei 45 Prozent“. Im Gesetz stehe, dass die Kasse in seltenen, begründeten Ausnahmefällen den Antrag ablehnen könne. „Aber hier wird systematisch abgelehnt“, kritisiert er. Und betont: „Die höchsten Zustimmungsraten gibt es übrigens in Bayern, da sind wir bei mehr als 80 Prozent.“

Unübersichtlicher Markt mit hohem Umsatz

Es gebe noch eine weiter wichtige Hürde, warum das medizinische Cannabis nicht den chronisch Kranken erreiche. Das hat etwas mit dem Erfolg dieser Medizin zu tun. Deutschland sei mittlerweile der drittgrößte medizinische Cannabismarkt mit 230 Millionen Umsatz hinter den USA (etwas über 2 Milliarden Dollar Umsatz, dann folge Kanada mit etwas mehr als 440 Millionen). „Und dann kommt schon Deutschland. Aber der Markt ist unübersichtlich geworden, wir haben 70 bis 80 verschiedene Blüten, Indica-, Sativa- und Hybridsorten, Sorten mit hohem und mit niedrigen Tetrahydrocannabnol (THC)- und Cannabidiol (CBT)-Gehalt. Die Ärzte haben bisher keine universitäre Ausbildung, auch keine Weiterbildung durch die Bundesärztekammer.“ Er mache seit fünf Jahren Weiterbildungen für Mediziner und Apotheken, aber: „Wir haben nur ein bis 2 Prozent der niedergelassenen Ärzteschaft, die sich für Cannabis interessiert.“ Von den 13.800 Apotheken bundesweit seien es 2 bis 3 Prozent, die sich überhaupt damit beschäftigten und es vorrätig hätten.

Von Petra Rückerl