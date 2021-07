HAZ-Leser Timon Harries aus Hannover: „Warum nicht ein neues Denkmal mit QR-Code?“

Ich finde, dass durchaus etwas dran ist an dem Gedanken, dass wir das Denkmal behalten sollten, um uns an die Geschichte zu erinnern. In der jetzigen Form ist es aber immer noch ein Denkmal an Herrn Peters. Aber was hindert uns daran, ein neues Denkmal zu errichten, das an die Gräuel der Kolonialzeit und auch an die Ehrung der Verbrecher, zum Teil bis in die Moderne, erinnert? Auch diese unselige Erinnerungskultur ist letztlich nur ein Teil dieser Geschichte, die mit dem bloßen Beibehalten des Denkmals nicht ganz zu Ende erzählt wird. Dabei würde ein neues Denkmal, das zum Beispiel einen QR-Code enthält, mit dem man dann im Internet zu historischen Quellen gelangt und sich gründlich über die Zeit und das vorherige Denkmal informieren kann, mehr zur Erinnerungskultur in Deutschland beitragen als das bisherige Denkmal. Das ist kein Bildersturm, der dazu dient, dass die Geschichte unter den Teppich gekehrt wird. Timon Harries, Hannover

HAZ-Leser Gerd Brockhaus: „Denkmale sollen Anstoß sein“

Bei aller Wertschätzung von Kargah e.V. und der Arbeit, die der Verein leistet, aber das wäre fahrlässig, ja, gefährlich. Die Tilgung des zum Mahnmal umfunktionierten Denkmals aus der Öffentlichkeit käme der Geschichtsklitterung totalitärer Systeme gleich. Jesse Jeng hat völlig recht. Vielleicht wäre ein Update der 1988 angebrachten Korrektur sinnvoll, der Begriff „Rasse“ geht gar nicht mehr, aber diese Problematik hat sich 1988 noch nicht gestellt. Ich fand die Umfunktionierung des unsäglichen Carl-Peters-Denkmals immer schon genial und vorbildlich.

Erinnerungskultur kann doch nicht im Streichen schlimmer und gewiss beschämender Erinnerungen bestehen. Wie war das? „Das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung …“ oder: „Wer die Vergangenheit vergisst, ist verdammt, sie zu wiederholen.“ Kappen gemeinsamer Erzählungen, Erinnerungen, leert den gesellschaftlichen Vorrat an Gemeinsamkeit. Erinnerungen – ja, auch und gerade die schlimmen, sind ethische Treibanker, sie halten auf Kurs. „Nie wieder“ wird sinnlose Formel, wenn niemand mehr weiß, was eigentlich nie wieder sein soll. Wie soll denn der Umgang mit Erinnerungen an die NS-Verbrechen aussehen? Zum „Fliegenschiss“ (Gauland) verharmlosen – oder als „Denkmal der Schande“ (Höcke) schon mal zum Entfernen markieren?

Herausragende Objekte wie Denkmale sollten nicht aus der Öffentlichkeit ins Museum verbannt werden – das käme einer Tilgung schon recht nahe. Sie sollen Anstoß sein. Mag. theol. Gerd Brockhaus, P. i. R., Hannover

Für die Demontage des Carl-Peters-Denkmals: Julian Eslami-Mirabadi und Hanna Legatis beim Auftakt der Unterschriftensammlung für einen Abriss. Quelle: Samantha Franson

HAZ-Leser Horst Dralle aus Hannover: „Informationstafel ergänzen“

Gut, dass das unselige Carl-Peters-Denkmal durch den Abriss-Vorschlag noch einmal in die Wahrnehmung der Stadtöffentlichkeit gelangt ist. „Hänge-Peters“ wurde der Kolonialverbrecher treffend genannt. Das Denkmal auf dem heutigen Bertha-von Suttner-Platz dokumentiert gut, welche Ehrung er während der Nazi-Zeit genoss und welche kolonialen Machtansprüche mit der Erinnerung an ihn verbunden waren. Eine auf dem Denkmal angebrachte ergänzende Tafel bricht seit 1988 die Ehrung und wendet sie zur Mahnung. Denkmal und Mahntafel sind heute Dokumente der Zeitgeschichte. Sie sollten weiter zum Denken anregen und als Mahnung dienen. Eine Umsetzung ins Museum ließe vermuten, es sei ein Schlussstrich unter die Themen Kolonialismus und Carl Peters gezogen. Eine neben dem Denkmal aufgestellte Informationstafel mit ergänzendem Text aus heutiger Sicht wäre aber sehr sinnvoll. Horst Dralle, Hannover

HAZ-Leser Norbert Wessel aus Hannover: „Erklärungstext als störende Intervention in aktueller Sprache ergänzen“

Es ist wichtig, dass dieses Denkmal stehen bleibt. Es sollte allerdings „überschrieben“ werden. Die Metallapplikation aus dem Jahr 1988 mit der warnenden Inschrift verhüllt sich quasi selbst, weil sie ihrerseits die verherrlichende Formensprache von Kriegsdenkmälern aufweist und ihre metallenen Versal-Lettern schlecht lesbar sind. Es sollte stattdessen ein überschreibender Erklärungstext in aktueller Sprache äußerst kontrastreich und auffällig auf dem Denkmal angebracht werden, als störende Intervention. Norbert Wessel, Hannover

„Eine Zumutung, die wir aushalten müssen“: CDU-Ratsherr Jesse Jeng will das Denkmal erhalten und gegebenenfalls mit weiteren Hinweisen versehen. Quelle: Katrin Kutter

HAZ-Leser Eckhard Martens aus Wedemark-Negenborn: „Wieder nur Aktionismus?“

Der Irrsinn von Straßenumbenennungen in Hannover findet sein nächstes Opfer im nunmehr angedachten Abriss des Carl-Peters-Denkmals. Das wäre jedoch wieder nur ein aktionistischer Eingriff in die deutsche Geschichte. Historische Makel lassen sich durch einen solchen Abriss nicht einfach kaschieren. Der auch als Hänge-Peters bekannte Peters war für seine Brutalität gegenüber der indigenen Bevölkerung berüchtigt. Das war der Frankenkönig Karl der Große auch, als er die sich als sehr widerspenstig erweisenden, im nordwestdeutschen Raum lebenden Sachsen um 800 n. Chr. über mehrere Jahrzehnte mit Feuer und Schwert unterworfen, verknechtet und durch Massentaufen zwangschristianisiert hat. Gleichwohl gehört Karl der Große zur deutschen Geschichte genauso dazu wie Carl Peters zur deutschen Kolonialgeschichte. Wenn das Peters-Denkmal jetzt abgerissen würde, stellt sich in der Konsequenz die Frage, wann wohl die Denkmäler von Karl dem Großen dran wären. Eckhard Martens, Wedemark-Negenborn

HAZ-Leser Carsten Kohn aus Lehrte: „Wer Denkmale abreißt, heilt die Verbrechen nicht“

Ein Denkmal soll zum Denken anregen. Dazu gehört auch das Nachdenken über die sich wandelnde Bewertung von Menschen und ihren Handlungen im Zeitverlauf und was wir daraus lernen sollten. Wer Denkmale abreißt, heilt die Verbrechen nicht, sondern verhindert, dass das Wissen darum weitergegeben werden kann. Und fördert damit, dass sich die Geschichte wiederholt. Deshalb: Denkmale stehen lassen, aber mit Erläuterungen vom Heldengedenken zum Mahnmal umdeuten. Carsten Kohn, Lehrte

HAZ-Leser Joachim Grübler aus Hannover: „Mit einer Gedenktafel abdecken – und um Verzeihung bitten“

Meine Frau und Tochter kommen aus Tansania, dem ehemaligen Deutsch-Ostafrika. Ich bin sozusagen indirekt betroffen. Ich bin gegen den Abriss des Denkmals. Es sollte stattdessen zu zwei Drittel mit einer Gedenktafel abgedeckt werden. Darauf könnte zum Beispiel stehen: Dieses Denkmal wurde 1935 von den Nazis für Carl Peters errichtet, weil er nach damaligem Verständnis Deutsch-Ostafrika für die Heimat in Besitz genommen hat. Heute müssen wir eingestehen, dass er das Land in Wirklichkeit unter Begehung unglaublicher Gräueltaten besetzt und unterdrückt hat. Wir können Geschichte nicht ungeschehen machen. Aber wir können niederknien und beschämt und aus tiefstem Herzen dafür um Verzeihung bitten und hoffen, dass sie gewährt wird. Joachim Grübler, Hannover

Umgewidmet: Seit mehr als 30 Jahren warnt eine zusätzlich angebrachte Inschrift am Denkmal vor „Verherrlichung des Kolonialismus“. Quelle: Katrin Kutter

HAZ-Leser Michael Pechel aus Hannover: „Anschauliches Dokument“

Sicher: Carl Peters war ein übler und sadistischer Rassist, und das Denkmal zu seinen Ehren ist ein scheußliches Beispiel der neu erweckten Kolonialträume unter den Nazis. Aus genau diesen Gründen sollte es stehen bleiben: als anschauliches Dokument. Ich muss gestehen, dass ich als Historiker schon länger mit dem neuen Bildersturm hadere, der alles beseitigen will, das mit dem erreichten Stand von Diversity nicht mithalten kann. Geschichte lässt sich nicht nachträglich zum Besseren wenden, indem man ihre Hinterlassenschaften zerstört. Der Platz ist 1994 nach langem politischem Ringen und kontroverser öffentlicher Diskussion umbenannt worden, und das Denkmal wurde durch einen kritischen Kommentar kontextualisiert. Zu überlegen ist eine Ergänzung durch Informationen zur deutschen Kolonialpolitik. Michael Pechel, Hannover

HAZ-Leserin Gisela Wietschorke aus Hannover: „Abriss wäre das falsche Mittel“

Der Aussage vom Kargah-Sprecher Eslami-Mirabadi, „Eine demokratische Gesellschaft braucht keine Denkmäler für Verbrecher“, widerspreche ich. Gerade eine demokratische Gesellschaft muss immer wieder auf Verbrechen hingewiesen werden, die in deutschem Namen begangen wurden. Schon der Name „Denkmal“ impliziert, dass man sich mit etwas auseinandersetzt. Wir sollten es auch nicht Denkmal, sondern Mahnmal nennen, aber ein Abriss wäre das falsche Mittel. Gisela Wietschorke, Hannover

Renate und Michael Reims aus Garbsen: „Nicht in Museen verbannen“

Zu lesen, welche Bemühungen immer wieder stattfinden, um den Abriss oder Abbau eines Denkmals zu erwirken, stimmt allmählich nachdenklich. Mit der Kolonialzeit sprechen wir zwar über ein unrühmliches Kapitel deutscher Geschichte, das sich nie wiederholen sollte. Umso wichtiger ist es aber, diese „Mahnmale“ nicht in Museen zu verbannen. Erklärende Tafeln, Umwidmungen mit kreativen Texten sind eine Möglichkeit, die auch die anschließend positive Entwicklung der deutschen Geschichte dokumentieren. Über ein vorhandenes Denkmal können wir beim Spaziergang mit unseren Enkeln sprechen und Haltung zeigen. Renate und Michael Reims, Garbsen

