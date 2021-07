Hannover/Berlin/Braunschweig

Die ehemalige Landessozialministerin Carola Reimann wird vom kommenden Jahr an Vorstandschefin des AOK-Bundesverbands in Berlin. Die Krankenkasse teilte am Mittwoch mit, dass der Aufsichtsrat die Personalie einstimmig beschlossen habe.

Carola Reimann zurück auf der Bühne

Die 1967 geborene promovierte Biotechnologin war bis März fast vier Jahre lang Sozial- und Gesundheitsministerin in Niedersachsen. Dann trat sie in der Corona-Krise überraschend zurück. Manch einer mutmaßte, dass die Pandemie sie überlastet habe – es handelte sich jedoch um eine schwere Erkrankung. Seit einigen Wochen ist Reimann wieder genesen.

Die SPD-Politikerin aus dem Bezirk Braunschweig hat jetzt eine neue Aufgabe gefunden. Reimann wird Nachfolgerin des amtierenden Verbands-Chefs Martin Litsch, der Ende dieses Jahres in den Ruhestand geht. Ihr Vertrag läuft nach Angaben der AOK sechs Jahre.

„Sie war unsere Wunschkandidatin“

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Arbeitgeberseite, Volker Hansen, erklärte am Mittwoch, die AOK sei „sehr froh, dass wir Frau Reimann für diese verantwortungsvolle Aufgabe in Berlin gewinnen konnten. Sie war unsere Wunschkandidatin.“ Als erfahrene Gesundheitspolitikerin verfüge sie „über entsprechend viel Kompetenz, ist bestens vernetzt und kennt die Herausforderungen, besonders auch im Zusammenspiel zwischen Bund und Ländern“.

Knut Lambertin, Aufsichtsratschef der Versichertenseite, sagte: „Es gibt wohl kaum jemand, der für diesen Job besser geeignet wäre als Carola Reimann. Gesundheit ist ihr Thema, und sie kennt es auch aus der regionalen Perspektive.“ Abgesehen von ihrer Erfahrung und ihrem Sachverstand sei es „auch an der Zeit, dass der Verband von einer Frau geführt wird“.

27 Millionen Versicherte

Reimann bedankte sich der Mitteilung zufolge für das entgegengebrachte Vertrauen und die Glückwünsche. „Ich freue mich sehr darauf, in der neuen Legislaturperiode die Interessen der AOK-Gemeinschaft mit ihren 27 Millionen Versicherten zu vertreten.“ Es gebe „viel zu tun, der Reformbedarf im deutschen Gesundheitswesen ist unübersehbar“.

Von Conrad von Meding