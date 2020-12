Hannover

Maciek ist der Cliffhanger. Mit der offenen Frage, ob der Hannoveraner im Rennen um „ The Voice of Germany“ bleibt, hat der Sender SAT.1 die das Millionenpublikum am Sonntag auf den nächsten Sendetermin eine Woche später vertröstet. Maciek Świętosławski selbst weiß es, weil die Sendungen aufgezeichnet sind, aber er darf natürlich nichts verraten. Sicher ist, dass er seine Aufgabe, den Song „Flugmodus“ von Clueso über die Bühne zu bringen, beeindruckend gemeistert hat. Trotzdem hat sein Mentor, der Deutschpopsänger Mark Forster, offen gelassen, ob er ihn in die am 13. Dezember startenden finalen Live-Shows mitnimmt. Denn zu Beginn der Proben gab es von Kappenträger Forster einen Rüffel. Maciek war nicht gut vorbereitet und als einziger Sänger der gesamten Runde mit einem Textblatt erschienen. Das kam nicht gut an. Aber „das war nur eine Minute von zehn in diesem Gespräch. Und genau das ist dann gesendet worden“, sagt der 27-Jährige.

Zum zweiten Mal bei „The Voice ...“

Dabei müsste er eigentlich wissen, wie es geht. Denn er ist als „Allstar“ im Rennen, als einer derjenigen also, die es schon zum zweiten Mal bei „The Voice“ versuchen. Im vergangenen Jahr war Maciek, ebenfalls mit Forster als Coach, auch bis ins Viertelfinale, die sogenannten „Sing-offs“ gekommen und erst im letzten Moment ausgeschieden. „Ich habe mich diesmal sicherer gefühlt, weil ich vieles schon kannte“, sagt er. Diesmal suchte er sich als Coaches das Duo Yvonne Catterfeld und Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß aus, war im Achtelfinale schon raus, wurde aber durch die Hintertür, den „Steal Deal“, von Forster zurückgeholt.

Maciek bei „The Voice ...“ mit Des’rees „You Gotta Be“

Egal, wie es ausgeht, Musik machen will der im pommerschen Kwidzyn geborene und seit 15 Jahren in Hannover lebende Pole auch weiter. Er komme zwar nicht aus einer explizit musikalischen Familie, aber im Musikunterricht im polnischen Kindergarten sei er schon früh aufgefallen, weil „die Musiklehrerin Tonleitern vorgespielt hat, die wir nachsingen sollten, und ich habe das ganz sauber hinbekommen“. Eine Fußballkarriere habe er auch mal im Sinn gehabt, aber „das war nur kurz“.

Maciek mit seinem eigenen Song „Passing Time“

Neue Songs stehen bereit

Kurz kommt derzeit auch seine Arbeit als Kellner im Congress Centrum. Immerhin kann er sich so auf die Musik konzentrieren. Sein erstes Album „Maciek“ hat er bereits 2016 veröffentlicht, beim Badenstedter Label „Magic Mile Music“, dem er nach wie vor verbunden ist. Neue Songs stehen schon bereit, er sucht nun nach einem Produzenten. „The Voice“ mit seinem Millionenpublikum sollte genügend Aufmerksamkeit bringen, um fündig zu werden. Wie weit es in dieser Staffel geht, wird am Sonntag um 20.15 Uhr auf SAT.1 zu sehen sein. Dann auch mit zwei weiteren Hannoveranern, Wolfgang Herbst und Tosari Udayana – und ganz ohne Cliffhanger.

Von Uwe Janssen