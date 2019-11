Hannover

Den Betrieb der S-Bahn Hannover übernimmt das Unternehmen Transdev zwar erst im Juni 2022. Doch bereits jetzt hat die Firma die ersten Lokführer gecastet. Freitag und Sonnabend liefen Bewerbertage im Hotel Loccumer Hof für Quereinsteiger, die zehn Monate lang für den Job fit gemacht werden sollen. „Wir suchen 230 Lokführer. Damit können wir nicht erst kurz vorher anfangen“, erklärt Dana Bohne, Personalleiterin der Transdev Hannover GmbH.

„Es hat mich schon immer gereizt, Züge zu fahren“

Wenn sie genau formuliert, spricht Bohne nicht von Lokführern. Sie sagt dann „Triebwagenführer“, die Welt des Personentransportwesens ist eine ganz eigene. Bewerbern wie Margot Rasch ist das klar. „Ich habe ein großes technisches Interesse. Und es hat mich schon immer gereizt, Züge zu fahren“, berichtet die 37-Jährige. Der Schichtdienst schreckt sie dabei nicht, den kennt sie aus ihrem bisherigen Berufsleben. Aktuell hat die junge Frau als Matrosin auf einem Tankschiff in der Binnenschifffahrt angeheuert. Sie hat früher Gepäck am Flughafen kontrolliert und als Kraftfahrerin bei der Bundeswehr gearbeitet.

Die ersten Bewerber haben die Zusage fast in der Tasche

Bohnes Lebenslauf und auch ihre klare, schnörkellose Art beeindrucken die Personalchefin. „Unser Bereich ist noch eine Männerdomäne, aber der Frauenanteil wächst“, erklärt Bohne. Alle Interessenten, die wie Margot Rasch ihre Bewerbungsunterlagen mitgebracht haben, können Sonnabend vor Ort einen Eignungstest mitmachen und auch schon ein Bewerbungsgespräch führen. „Einige haben bereits eine Zusage von uns, sobald auch ihre körperliche Eignung ärztlich bestätigt ist“, berichtet die Personalchefin.

Viele potenzielle Bewerber informieren sich erst einmal ausführlich. „Ich habe bisher immer schwere körperliche Arbeit gemacht. Und bis zur Rente muss ich noch über 20 Jahre arbeiten“, erzählt ein Mann. Auftragsflauten und Kurzarbeit müsse er als Lokführer nicht mehr fürchten, das macht den Beruf aus seiner Sicht ausgesprochen attraktiv.

Alter ist kein Hinderungsgrund

Ein 52-Jähriger will wissen, ob sein Alter ein Hinderungsgrund für eine Anstellung ist. „Wir achten einzig darauf, dass jemand mindestens 19 Jahre alt ist – wie gesetzlich vorgeschrieben. Ansonsten ist mir das Alter völlig egal“, betont Tanja Seifert, Personalleiterin Deutschland der Nordwestbahn. Lokführer sei bundesweit ein Mangelberuf, Bewerber deshalb sehr gefragt. „Wir suchen sogar in Vietnam.“ Seifert unterstützt Dana Bohne von Transdev Hannover bei dem Casting.

Die Teilnehmer an der Fortbildung zum Lokführer binden sich 30 Monate an Transdev. „Wenn sie früher gehen, erwarten wir die Rückzahlung eines Teils der Kosten“, erläutert Seifert. Anders ist es aber, falls ein neuer Mitarbeiter mit der Arbeit gar nicht zurechtkommt.

Für die ersten erfolgreichen Bewerber startet schon am 6. Januar ihre Schulung in Wunstorf. Fast jeden Monat beginnen weitere Kurse, viele davon in Hannover. Nach der Ausbildung setzt die Transdev ihre neuen Lokführer zunächst auf anderen Strecken ein.

Von Bärbel Hilbig