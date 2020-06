Hannover

„Da!“ Kurzes Schweigen. „Ein Zaunkönig!“ Rausgehört aus einem Zwitscherwirrwarr an einem baumreichen Weg zwischen Maschsee und Ihme. Und zwar mitten im Gespräch. Muss man können. Als Ornithologin bestimmt. Als Naturfan vielleicht. Als Cellistin sind eher andere Töne wichtig. Corinna Leonbacher ist im Hauptberuf Musikerin an der Staatsoper Hannover, und die Vogelstimmen hat sie sich für ihr Hobby als ambitionierte Naturfotografin draufgeschafft. „Mit einer CD“, sagt die 39-jährige gebürtige Oldenburgerin, „das ist ja die Musik der Natur.“ Kurze Pause, sie horcht – „Buchfink!“ Stakkato, Abwärtslinie, Schnörkel. Ganz einfach. Sagt Leonbacher.

„Manchmal muss man Glück haben“

Diese Fähigkeiten und ein Grundstock an Kenntnissen über die Gewohnheiten der Tiere helfen ihr, um Fototouren zu planen. Ob das in den Bergen ist, die es ihr seit ihrer Kindheit angetan haben, oder in Hannover, wo sie gerade viel unterwegs ist. „Aber manchmal muss man einfach Glück haben.“

In den vergangenen Monaten hatte sie ja auch Zeit dafür. Das Coronavirus zwang den Kulturbetrieb in die Knie und die Orchestermusiker in die Kurzarbeit. Erst gerade ist der gemeinsame Probenbetrieb wieder angelaufen, am Freitag ging es im Gartentheater Herrenhausen endlich mit Frank Martins weltlichem Oratorium „Le vin herbé“ weiter – vor coronagerecht platziertem Publikum.

Seit 2009 Mitglied des Staatsorchesters

Leonbacher kommt aus einer Musikerfamilie, auch ihre Mutter spielt Cello. Seit 2009 ist sie an der hannoverschen Oper, zunächst mit einem Zeitvertrag, dann als festes Mitglied des Staatsorchesters. Und wenn es nach ihr geht, kann das zu einem Langzeitprojekt werden. „Ich habe viele Freunde im Orchester, der Geist ist wirklich toll. Ich fühle mich sehr wohl hier. “

Und das drückt sich auch in ihrer Fotografie aus, für die sie schon mehrfach ausgezeichnet wurde. Der Spaziergang am Maschsee – „Huch, eine Eidechse!“ – ist bewusst gewählt: Sie möchte auch vermitteln, dass man mit Geduld, Ortskenntnis und einem guten Gehör auch in Hannover und im Umland reichlich Hotspots findet, um spannende Flora und Fauna ins Bild zu setzen. Gänseküken am Maschsee, Mohnfelder am Kronsberg, ein Ausflug zu den Meerbruchwiesen am Steinhuder Meer lohne für Vogelfreunde, „und wenn man viel Glück hat, trifft man auch mal einen Adler“.

„Ein Ton soll berühren“

Auf einer kleinen Brücke bleibt sie stehen und zeigt auf einen Baum mit angespitztem Stamm, der quer über einem kleinen Wasserlauf in der Leinemasch liegt: „Das waren Biber.“ Besonders angetan hat es ihr der Eisvogel, und sie hat auch einen Platz entdeckt, wo man den gedrungenen, bunten Gesellen mit dem langen Schnabel häufig findet. Preisgeben will sie ihn aber nicht, um keine Schaulustigen anzulocken, die dem scheuen Eisvogel auf die Nerven gehen könnten.

Ein Eisvogel, ins Bild gesetzt von Corinna Leonbacher. Quelle: Leonbacher

Als Musikerin, ob im Orchester oder in ihrem Quartett, ist sie Teamplayerin und will das auch sein, mit der Kamera ist sie Solistin. Nicht der einzige Unterschied: „Der Moment des Musizierens ist wahnsinnig schön, aber flüchtig. Das ist vorbei, wenn die Vorstellung zu Ende ist.“ Hingegen transportiere sich der Moment des Fotografierens und die Sinnlichkeit der natürlichen Umgebung auch später noch über das Bild. Einen künstlerischen Anspruch hat sie hüben wie drüben: „Mir reicht es nicht, einfach nur einen Ton zu spielen. Er soll berühren, er soll Tiefe haben. So ist es beim Fotografieren auch.“

Corinna Leonbacher mit HAZ-Redakteur Uwe Janssen. Quelle: Katrin Kutter

Zurück über die Brücke. Unten, am gefällten Baum plötzlich: ein Biber. Seelenruhig bei der Arbeit. Manchmal muss man einfach Glück haben.

Von Uwe Janssen