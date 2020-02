Cent-Münzen: So reagieren die HAZ-Leser auf die gerundeten Brötchenpreise

Hannover

Die Nachricht, dass immer mehr Bäckereien ihre Brötchenpreise aufrunden, hat in den sozialen Medien teils heftige Empörung hervorgerufen. Tobi Kunze etwa fände es „nett wenn die Bäcker mal abrunden würden“, und fragt auf Facebook: „Mit welchem Recht kostet ein einziges Brötchen aus Industrieteigmischung höchstens mittlerer Qualität in einem Supermarkt-Instore-Hausbäckerei mit Aufbackherd eigentlich 69 Cent?“

Hannovers Bäcker runden die Brötchenpreise auf

Zu Wochenbeginn haben mehrere Schäfer’s-Filialen in Hannover ihre Preise aufgerundet. Auch Göing ändert seit ein paar Monaten die Preispolitik, betont aber, dass in Einzelfällen Preise auch gesenkt worden seien. Bei beiden heißt es, dass die Preise für die Standardbrötchen nicht angefasst würden, es gehe nur um Mehrkorn- oder ähnliche Sonderprodukte.

Der Grund ist, dass das Bevorraten von Kleinstbetragsmünzen aufwendig ist. Regelmäßig müssen die Filialen mit Kupfergeldrollen beliefert werden, um Kunden Wechselgeld herausgeben zu können. Zudem dauere der Kassiervorgang mit dem Kleinstgeld oft länger.

„Abschied vom Bargeld ist angebracht“

Entsprechend findet Thomas Ahne den „Abschied vom Bargeld eher angebracht“. Er kommentiert den HAZ-Bericht so: „Ich sehe jeden Sonntag die Verkäuferin im Stress, weil kein Wechselgeld da ist. Dann fangen die Kunden in der Schlange an, ihr Kleingeld hin und her zu tauschen. Einfach digital passend zahlen, geht doch sonst auch überall.“ Ernst Grimm allerdings antwortet: „Noch so ein Schritt in die totale Überwachung.“

Tatsächlich führt Göing flächendeckend elektronische Bezahlsysteme ein. In den Filialen können Kunden auch Kleinstbeträge mit der Girocard zahlen sowie auch direkt mit dem Handy.

Annerose Hörmiller in ihrem Schäfer´s-Backshop in Döhren: Dort sind jetzt alle Preise außer Sonderangeboten gerundet. Quelle: Katrin Kutter

Jan Rutsch verweist darauf, dass in skandinavischen Ländern das Zahlen mit elektronischen Systemen viel weiter verbreitet ist. Wenn er zum Beispiel laufen gehe, müsse er „nichts Großartiges mitnehmen, wenn ich gerade was zu trinken brauche. Ab an die Tankstelle etc, Getränk schnappen und mit der Laufuhr bezahlen.“ Andreas Hast prophezeit: „Den Kassen im Einzelhandel gebe ich noch fünf bis zehn Jahre.“

Gute Erfahrungen in Nachbarländern

Viele Kommentatoren verweisen auf gute Erfahrungen in den Niederlanden, Belgien und Dänemark, wo schon seit vielen Jahren an Supermarktkassen auf- und abgerundet wird. Das sei schlüssig, findet Mike Keitmann: „Kleingeld ist teuer. Der Erhalt des Zahlungsmittels, das Gewicht und der Transport sind nicht unerheblich.“ Wer in den Niederlanden centgenau zahlen wolle, müsse „einfach digital bezahlen“.

Kritik an der neuen Preispolitik der Bäcker entzündet sich vor allem daran, dass die Preise fast ausschließlich aufgerundet werden. Annegret Kiesenthal moniert: „Mir ist gestern beim Bäcker aufgefallen, dass gleich um 11 Cent aufgerundet wurde.“ Nicole Zarnitz schreibt: „Brötchen werden zum Luxus Lebensmittel.“ Und Tanja Vollstedt kommentiert: „Für Qualität bezahle ich gerne mehr, aber wenn ich mir teilweise die Inhaltsstoffe angucke, vergeht mir der Appetit.“ Sie backe inzwischen selbst.

Von Conrad von Meding