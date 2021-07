Hannover/Lehrte

Der Lkw-Fahrer, der am Wochenende mit seinem 40-Tonner weite Teile des Rasthofs Lehrter See an der A2 verwüstet hat, war deutlich betrunken. Wie die Polizei Hannover auf HAZ-Anfrage mitteilte, geht das aus der inzwischen vorliegenden Blutanalyse hervor. Nun ist davon auszugehen, dass der lettische Fernfahrer in Deutschland vorerst nicht mehr am Steuer sitzen darf.

„Die Probe ergab einen Wert von 1,28 Promille“, sagte Behördensprecherin Jessika Niemetz am Mittwoch. Normale Fahrer hätten bei diesem Alkoholisierungsgrad sicher Ausfallerscheinungen. Gleichzeitig könne der Wert für regelmäßige Trinker durchaus als niedrig eingestuft werden. In welche Kategorie der 62-jährige Lkw-Fahrer fällt, ist noch offen. Ebenso unklar ist, ob er zudem unter Drogen stand. Dieses Ergebnis liegt „erst in zwei bis drei Wochen vor“, so Niemetz.

Fahrverbot auf deutschen Straßen?

Zweifelsfrei muss der Fernfahrer nun damit rechnen, vorerst keinen Lkw mehr in Deutschland fahren zu dürfen. Die absolute Fahruntüchtigkeit startet bei 1,1 Promille. Zwar dürfen die deutschen Behörden einen ausländischen Führerschein nicht wegnehmen, ein Gericht kann aber ein vorübergehendes Fahrverbot für die Bundesrepublik verhängen. Im Ausland gilt die Sanktion allerdings nicht. Die Entscheidung in dem Fall steht noch aus.

Der 62-jährige Lette hinterließ mit dem estnischen Sattelzug am Sonnabend gegen 20.30 Uhr eine Spur der Verwüstung an der Raststätte. Der 40-Tonner rammte zwischen der Tankstelle und Parkplätzen einen Müllcontainer, eine Garage und drei Autos. Zwei Kinder wurden leicht verletzt. Nach 100 Metern prallte der mit Kanthölzern beladene Lkw gegen einen Findling und kippte um. Der Fernfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus, einen freiwilligen Alkoholtest hatte er abgelehnt.

Von Peer Hellerling